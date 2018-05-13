允跨國恐攻 夏立夫質疑巴基斯坦官方

2018-05-13 01:59 中央社 新德里12日專電



巴基斯坦媒體今天刊登巴國前總理夏立夫（Nawaz Sharif）專訪，夏立夫質疑巴基斯坦的官方政策，為何允許非國家行動者（意指恐怖組織）跨越邊界殺死孟買人民。

夏立夫的說法，等於證實被印度稱為26/11事件、造成164人死亡及308人受傷的孟買2008年11月26日連環恐怖攻擊事件，是巴基斯坦恐怖組織所為，巴國官方一直否認巴國有恐怖組織涉及此案。

因此，印度媒體網站下午紛紛即時轉載巴基斯坦「黎明」（Dawn）英文報章專訪夏立夫的內容。

夏立夫在接受「黎明」報專訪時首次坦承，武裝組織在巴國相當活躍，巴國官方把他們稱為「非國家行動者」（no-state actors）。

夏立夫又說，「我們（巴國政府）是否應該允許他們（武裝組織份子）跨越邊界，在孟買殺害超過150人？請向我解釋。為什麼我們不能完成審訊？」

印度當局調查發現，孟買2008年連環恐怖攻擊案是由以巴基斯坦為基地的伊斯蘭好戰分子團體「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba）和巴國強硬派「達瓦慈善會」（Jamaat-ud-Dawa）所為，且受巴國軍方支持，因此主導此案且藏匿在巴國的恐怖份子，一直在巴國政府拒絕抓捕與調查下，未曾接受法律制裁。

夏立夫擔任巴國總理時，與印度總理莫迪共同推動印巴和解，印度媒體和外電有多篇報導說，夏立夫試圖阻止巴國軍方支持恐怖組織在印度從事恐怖活動，引發軍方和鷹派不滿，結果夏立夫被控涉及貪腐案，2017年7月被迫辭去總理一職，全案正在最高法院審理。

由於巴國軍方長期支持恐怖組織跨境到印度從事恐怖活動，夏立夫表示，儘管巴基斯坦做出犧牲，但巴基斯坦已經孤立自己，巴基斯坦的表述沒有被（國際社會）接受。