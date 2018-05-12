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緬甸爆發武裝衝突 邊民涉水逃往中國雲南

2018-05-12 17:40中央社 台北12日電

緬甸12日清晨發生武裝衝突，有邊民開始逃往中國，並有一枚疑似火箭炮落入中國境內爆炸，目前沒有中方人員傷亡的報告。根據雲南當地媒體，鄰近衝突地點的中國姐告也能清楚聽見槍砲聲。

雲南廣播電視台新聞中心官方微博「云視新聞」今天下午引述雲南省瑞麗市委宣傳部表示，5月12日凌晨6時45分左右，德宏州瑞麗市相鄰的緬甸木姐地區發生武裝衝突事件，導致邊民進入中國、流彈打入中國。

云視新聞報導，緬甸政府軍與周邊的民族地方武裝在緬甸北部城市木姐發生衝突，大批緬軍士兵進入市區，槍砲聲接連不斷，就連緊近木姐的中國姐告也能清楚地聽到聲音。

報導說，目前已經有在路上的司機被流彈擊中，但目前傷亡情況不詳。中緬邊境的木姐邊貿通道暫時中斷。從云視新聞上傳的影音來看，有不少緬甸民眾陸續涉水逃往中方一側。

瑞麗市委宣傳部指出，有一枚疑似火箭炮落入中方境內200多公尺，並發生爆炸，所幸沒有人員傷亡。

瑞麗市第一時間啟動「邊境維穩應急處置工作預案」，確保邊境和公民生命財產安全，積極妥善做好入境躲戰邊民的安置工作，加強登記排查，防止非法滲透。

截至目前，中方沒有人員傷亡情況報告。瑞麗市要求市民近期不要到邊境線，不要隨意出境，確有特殊情況需出境的，要嚴格遵守「出入境管理法」嚴禁從便道私自出入境，凡進出邊境沿線的人員和車輛須主動接收查驗和檢查。

瑞麗市委宣傳部強調，緬甸木姐衝突屬局部衝突，衝突雙方時有零星交火。

緬甸火箭爆炸
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