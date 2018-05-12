英國鐵路號誌數位化緩慢 平均每天50起重大故障

2018-05-12 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



倫敦鐵軌上的號誌。路透 分享 facebook 英國國營鐵路公司宣布，要將英國鐵路網絡中嘎吱作響的號誌系統「數位化」，並宣稱要讓乘客未來享受更穩定與頻繁的火車班次。

英國多數鐵路路線透過交通號誌管控，有些仍使用維多利亞時代科技的臂木式號誌機。雖然這類科技有助英國維持歐洲火車最安全紀錄的寶座，卻容易故障，鐵路網平均每天有50起重大標誌故障。

另外，臂木式號誌機也限制使用鐵軌的火車班次。若使用號誌系統的「移動閉塞制」可維持各班列車與前後列車的安全距離，但會減少火車班次。

英國國營鐵路公司執行長凱內（Mark Carne）表示：「自從1960年代蒸氣火車改為柴油火車後，就沒有出現科技突破，能夠大幅改善每日數百萬人和企業仰賴的鐵路。」

泰晤士連線（Thameslink）鐵路系統到倫敦中部可自動運作，從聖潘克拉斯車站到倫敦鐵橋站每兩分半鐘就可讓一班列車駛離。凱內稱此為「全球第一」。

凱內表示：「我們現在有計畫、動力和資金，在未來幾年將這些系統推廣到大範圍的鐵路網。」

2019-2024年的五年計畫中，英鐵計畫在通勤路段架設數位科技，包括英國最忙碌的「滑鐵盧車站」、英國本寧山路線和東岸主線南部。未來15年內70%的鐵路都可受惠，但這也代表整個鐵路系統中，數位號誌架設完全的路段不到一半。

交通大臣葛林（Chris Grayling）表示：「近年乘客人數加倍，我們必須投資新科技，提供可靠頻繁的火車，達到乘客期望。」

英國「列車運營商協會」執行長普盧默（Paul Plummer）歡迎這項投資，他認為此舉有助英國成為數位鐵路科技的全球領導者。

不過有些人認為，自動駕駛車出現以及隨之而來的旅程時間縮短和行車情況改善，可能降低鐵路乘客的需求。

交通管理公司「共振」（Resonate）執行長安娜．印斯（Anna Ince）3月曾警告，科技改善其他交通模式的競爭力，若要成功需要比現在更關注消費者。