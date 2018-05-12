大馬涉貪前總理落跑？民眾機場堵人 沒看到納吉夫婦

2018-05-12 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



納吉夫婦要出國的消息曝光後，數十民眾12日在機場聚集，試圖阻擋車輛進入機場，但遭到鎮暴警察阻攔。美聯社 分享 facebook 華爾街日報報導，敗選的馬來西亞前總理納吉原定今天（12日）早上10時搭乘私人飛機前往印尼，新政府將防止他出國。

根據媒體揭露的飛行報告單，納吉和他的妻子羅斯瑪是這架飛機上唯二的乘客。這對夫婦預定從吉隆坡郊區一個小機場搭機前往雅加達一個機場。

路透報導，數十民眾在機場聚集，試圖阻擋車輛進入機場，但遭到警方阻攔。沒有跡象顯示納吉夫婦在機場。

納吉夫婦要出國的消息曝光後，納吉推文表示，他要與家人去度個短期假期。他推文：「在政壇40多年和最近的選舉之後，我要休個短假，與我的家人在一起，這幾年我很少看到他們。這次選舉我個人感到遺憾，也許是馬來西亞史上最緊繃的選舉。」

馬來西亞媒體引述親近納吉人士說法，納吉將去印尼度假兩天。

64歲的納吉在9日的國會選舉敗給92歲的前總理馬哈迪。馬哈迪曾表示，他將重啟調查納吉涉嫌將國家投資的主權基金「一馬發展公司」（1MDB）資金轉入私人帳戶醜聞。這件醜聞已在多國遭到調查。

馬哈迪勝選後表示：「我們不尋求報復，我們要恢復法治，若法律說納吉做了違法的事，那麼他必須面對後果。」

媒體2015年披露「一馬」將七億美元轉入納吉私人帳戶，納吉否認涉及不法，馬來西亞檢察總長已洗刷他的罪名。

但美國司法當局指控，在2009到2015年間，與納吉和他家人接近的一位金融家，至少掏空「一馬」 45億美元。美國司法部長塞辛斯稱「一馬」醜聞是「最糟糕的竊賊統治（kleptocracy）案例」。至少六國以涉嫌洗錢罪調查一馬基金，包括美國、瑞土和新加坡。

華爾街日報報導，接近馬哈迪的人士說，已採取防止納吉夫婦出國的措施。但路透無法證實這項報導。

納吉周五（11日）晚間出席了「國民陣線」黨內的晚宴，他在離開前還會晤了黨內高層，當時他的飛行報告單尚未曝光。

在媒體報導揭露這份飛行報告單後，不清楚納吉是否仍依計畫搭機。一名黨內人士告訴華爾街日報，納吉準備先休個假再返國。