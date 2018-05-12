親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬國60年首變天
美退出伊朗協議
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

拔管案 柯志恩：會議紀錄看到「入管於罪的可怕氛圍」

北京施壓國際民航業 駐紐約辦事處籲拒絕恫嚇

2018-05-12 08:45中央社 紐約11日專電

白宮上週重批北京施壓民航業不得將台灣標註為國家，駐紐約辦事處副處長蘇瑞仁表示，台灣支持美方立場，並呼籲國際社會拒絕中國恫嚇，維護支撐國際秩序的規範和標準。

針對中國去函美國在內的36家外國航空公司，要求不得將台灣列為國家，白宮5日罕見發表強硬聲明，以「歐威爾式胡言亂語」重批北京，呼籲中國停止威脅美國航空業。

紐約智庫亞洲協會（Asia Society）美中關係中心「中參館」（ChinaFile）網站今天以此事件出發，刊登多名專家評論，探討美國企業該如何回應中方類似要求，白宮回應是否有助美方在中國的利益。

蘇瑞仁寫道，北京去函36家外國航空公司，是中國企圖消滅台灣主權的諸多例子之一。過去一年，中共軍機增加在台灣周邊進行所謂「繞島巡航」，並在台灣海峽舉行實彈軍事演習。中國不遺餘力在經濟、軍事、外交與社會層面孤立和邊緣化台灣，這項策略強度與日俱增。

他指出，中國施壓外國企業服從其政治觀點，恫嚇手段的大膽程度，已達前所未見的地步。

蘇瑞仁表示：「我們不能讓這類行為常態化。中國若未受挑戰，將更恣意妄為打壓、威脅，將其意志強加於國際商界。更重要的是，這將顯示全世界願意破壞自由主義國際秩序，屈服於極權主義政權的要求。」

英國諾丁罕大學中國政策研究所高級研究員寇謐將（J. Michael Cole）指出，台灣是世界貿易組織（WTO）成員，依WTO「空運服務附件」（Annex on AirTransport Services），北京訴諸法律威脅以中共不同意的方式稱呼台灣的國際企業，完全不合理。

寇謐將呼籲，各國政府應聯合在WTO挑戰北京，如此才能得到北京注意，成功機率也比企業單打獨鬥高很多。「在國際政治場域，光靠原則沒有用；北京必須明白這種行為會產生後果，是要付出代價的。」

美國威爾遜中心季辛吉中美關係研究所主任戴博（Robert Daly）表示，說服企業界不遵從北京的指示，並不容易，這需要川普政府挺身捍衛自由主義國際規範。美國若迴避挑戰，愈來愈多美國企業可能會發現他們愛上「老大哥」（意指中國）。

北京白宮WTO
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

美代理亞太助卿董雲裳 下周訪中國大陸與日本

2018-05-12 08:09

中共軍機雙向繞台 美國務院重申反對改變現狀

2018-05-12 08:17

加泰隆尼亞選自治政府主席 獨派新人出馬

2018-05-11 22:43

剛果爆伊波拉疫情 WHO做最壞打算

2018-05-11 18:50

影／肯亞水壩潰堤引發滅村 44人罹難、40人失蹤

2018-05-11 17:47

梅拉比火山噴發 印尼急撤居民關閉機場

2018-05-11 14:24

美設17日NAFTA期限 墨官員：來不及

2018-05-11 14:22

影／這局布了3個多月！美伊用APP計擒伊斯蘭國高層

2018-05-11 13:26

澳洲驚傳槍殺血案 3大人4孩童陳屍民宅

2018-05-11 13:00

美眾議院設17日NAFTA期限 墨國：來不及

2018-05-11 12:42

手機App誘敵成功 川普推文賀5名IS領袖落網

2018-05-11 12:20

巨流滅村災難！肯亞水壩爆潰47死、數百家庭離散

2018-05-11 12:18

紐西蘭爆發牛黴漿菌疫情 6萬牛隻恐遭撲殺

2018-05-11 09:32

美國會議員提案 禁售敏感科技給中國

2018-05-11 08:31

降落即景點 最佳機場樟宜六連霸

2018-05-08 08:54
看更多

熱門文章

女大生不滿被教授說褲子太短 上台報告脫到剩內衣

2018-05-11 20:50

影／這家六個女兒 為何只有她不能留長髮？

2018-05-11 11:39

FT社評：大馬變天 有機會走向台灣式民主

2018-05-11 11:29

捐卵18年後與女兒重逢 她竟是學妹還有見面之緣

2018-05-11 16:13

美批陸「歐威爾式」謬論 崔天凱：不評論「愚蠢」言論

2018-05-12 02:37

馬國前首相納吉繼女爆料 夫妻兩人濫權貪得無厭

2018-05-11 21:07

影／這局布了3個多月！美伊用APP計擒伊斯蘭國高層

2018-05-11 13:26

修憲削王權 馬哈地與大馬王室關係尷尬

2018-05-11 19:11

美朝會談將成美中朝會談？傳習近平6/12赴新加坡

2018-05-11 14:07

澳洲驚傳槍殺血案 3大人4孩童陳屍民宅

2018-05-11 13:00

剛果爆伊波拉疫情 WHO做最壞打算

2018-05-11 18:50

馬哈迪證實 安華將被特赦重返政壇

2018-05-11 13:42

退休仍須工作 南韓貧窮老人率居OECD之首

2018-05-11 17:43

飛累了？烏鴉搶走婦人信用卡 搖頭晃腦買車票

2018-05-11 17:48

泰男酒促熱舞吸睛 網友喊：好會叫！台灣快引進

2018-05-11 15:01

以色列伊朗互轟 全球領導人籲各方克制

2018-05-11 14:26

馬侃若本月退休或離世 參議院共和黨緊張

2018-05-11 16:21

4美軍尼日陣亡 調查：訓練不足、連串失誤所致

2018-05-11 16:06

新聞背後／夏威夷火山岩漿吞他車 他怎不心疼？

2018-05-11 12:49

涉貪前總理今晨搭機落跑？大馬新政府將攔下來

2018-05-12 08:33

馬來西亞首相馬哈迪：蘇丹願赦免安華

2018-05-11 13:31

父子都奪諾貝爾獎 鼓勵自由思考是關鍵

2018-05-11 10:19

夏威夷火山恐數日內噴發 噴出巨石影響飛航

2018-05-11 10:03

加州聖地牙哥海灘出現「藍眼淚」夢幻美景

2018-05-11 09:23

飛4800公里赴星國 考驗金正恩後勤

2018-05-11 14:12

拒赴「自由行」 陸客哭訴遭丟包加油站

2018-05-11 13:33

新加坡川金會 香格里拉酒店可能性大

2018-05-11 22:28

影／川金會6月12日新加坡登場 習近平文在寅或現身

2018-05-11 13:15

新加坡國際峰會維安 廓爾喀警察團扮要角

2018-05-11 14:20

開會遭川普痛譙 國土安全部長傳將辭職

2018-05-11 12:58

梅拉比火山噴發 印尼急撤居民關閉機場

2018-05-11 14:24

安華特赦准了

2018-05-12 00:43

影／肯亞水壩潰堤引發滅村 44人罹難、40人失蹤

2018-05-11 17:47

川普又開砲 要求平抑藥價

2018-05-12 00:03

川金會落腳新加坡 中立性與維安是主因

2018-05-11 11:37

搶救核子協議 伊朗外長將旋風走訪中俄歐

2018-05-11 20:57

先天無手女孩 二度拿下手寫比賽冠軍

2018-05-11 14:22

川普退出核協議 蒲亭和梅克爾通話重申捍衛

2018-05-11 20:49

金正恩想學鄧小平 文在寅隨身碟攻心

2018-05-11 11:35

川金會選定新加坡 細數星國優勢

2018-05-11 10:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top