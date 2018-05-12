北京施壓國際民航業 駐紐約辦事處籲拒絕恫嚇

2018-05-12 08:45 中央社 紐約11日專電



白宮上週重批北京施壓民航業不得將台灣標註為國家，駐紐約辦事處副處長蘇瑞仁表示，台灣支持美方立場，並呼籲國際社會拒絕中國恫嚇，維護支撐國際秩序的規範和標準。

針對中國去函美國在內的36家外國航空公司，要求不得將台灣列為國家，白宮5日罕見發表強硬聲明，以「歐威爾式胡言亂語」重批北京，呼籲中國停止威脅美國航空業。

紐約智庫亞洲協會（Asia Society）美中關係中心「中參館」（ChinaFile）網站今天以此事件出發，刊登多名專家評論，探討美國企業該如何回應中方類似要求，白宮回應是否有助美方在中國的利益。

蘇瑞仁寫道，北京去函36家外國航空公司，是中國企圖消滅台灣主權的諸多例子之一。過去一年，中共軍機增加在台灣周邊進行所謂「繞島巡航」，並在台灣海峽舉行實彈軍事演習。中國不遺餘力在經濟、軍事、外交與社會層面孤立和邊緣化台灣，這項策略強度與日俱增。

他指出，中國施壓外國企業服從其政治觀點，恫嚇手段的大膽程度，已達前所未見的地步。

蘇瑞仁表示：「我們不能讓這類行為常態化。中國若未受挑戰，將更恣意妄為打壓、威脅，將其意志強加於國際商界。更重要的是，這將顯示全世界願意破壞自由主義國際秩序，屈服於極權主義政權的要求。」

英國諾丁罕大學中國政策研究所高級研究員寇謐將（J. Michael Cole）指出，台灣是世界貿易組織（WTO）成員，依WTO「空運服務附件」（Annex on AirTransport Services），北京訴諸法律威脅以中共不同意的方式稱呼台灣的國際企業，完全不合理。

寇謐將呼籲，各國政府應聯合在WTO挑戰北京，如此才能得到北京注意，成功機率也比企業單打獨鬥高很多。「在國際政治場域，光靠原則沒有用；北京必須明白這種行為會產生後果，是要付出代價的。」

美國威爾遜中心季辛吉中美關係研究所主任戴博（Robert Daly）表示，說服企業界不遵從北京的指示，並不容易，這需要川普政府挺身捍衛自由主義國際規範。美國若迴避挑戰，愈來愈多美國企業可能會發現他們愛上「老大哥」（意指中國）。