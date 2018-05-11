北韓融入國際社會 學者稱可取法越南

2018-05-11 23:46 中央社 河內11日電



美國總統川普和北韓領袖金正恩將於6月在新加坡會面。越南與南韓學者表示，越南與美國化敵為友建立全面夥伴關係，且30年來實施開放政策有成效，因此可作為北韓融入國際社會的典範。

越南媒體報導，越南社會科學翰林院等單位昨天在河內舉辦名為「朝鮮半島和平統一及湄公河與南韓合作」的2018年南韓與湄公河次區域和平論壇，吸引各國學者參與。

前越南駐南韓大使、目前擔任越南南韓友誼協會副主席的范進雲（Pham Tien Van）表示，北韓過去以軍隊發展與維護政治體制為先，如今想轉向發展經濟，應先解決核問題，以利打開推動經濟發展及融入國際社會之路。

他表示，越南與美國多年來努力化敵為友，雙方於2013年建立全面夥伴關係，取得兩國關係的歷史性進展。另一方面，越南30年來實施改革開放政策，取得一定的成就。

范進雲說，除了支持朝鮮半島非核化程序及透過談判推動兩韓走向和解外，越南可與北韓分享如何與美國從敵對轉為全面合作關係以及實施改革開放政策的經驗，協助北韓融入國際社會。

一名南韓學者表示，北韓未來應走向改革與經濟發展，越南「改革開放政策」的社會主義市場經濟體制將可作為典範。他希望，南韓與越南相關單位有機會邀請北韓專家參加在河內舉行的和平論壇。

另一名南韓學者表示，剛結束的兩韓峰會與即將舉行的美國北韓峰會，具有重大意義，有助緩解朝鮮半島數十年來緊張局勢。他說：「最重要是核問題，若無法解決這個問題，將很難擁有和平」。