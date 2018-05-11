安倍晉三：解決遭綁日本人問題 才對北韓經援

2018-05-11 23:46 中央社 東京11日綜合外電報導



日本首相安倍晉三警告北韓領導人金正恩，除非數十年前遭綁架日本人的問題獲得解決，否則不會對北韓提供經濟援助。

美聯社報導，安倍在電視播出的訪問中指出，金正恩應該了解，與美國和南韓改善關係，以及非核化等協議，不足以贏取日本的援助，必須先釋放被綁架的日本人。

安倍並表示，國際社會應繼續向北韓實施制裁，等金正恩完全放棄核武和飛彈計畫，才能獲取回報。

不過安倍也稱讚金正恩近期採取「大刀闊斧」的行動，暗示自己願意跟金正恩會談。