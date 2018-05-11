剛果爆伊波拉疫情 WHO做最壞打算

2018-05-11 18:50 中央社 日內瓦11日綜合外電報導



非洲剛果民主共和國再次爆發伊波拉（Ebola）病毒疫情，世界衛生組織表示不樂觀。 歐新社 分享 facebook

世界衛生組織（WHO）今天表示，關於非洲剛果民主共和國再次爆發伊波拉（Ebola）病毒疫情，世衛正在做「最壞打算」。

法新社報導，世界衛生組織統計，在幅員遼闊而衝突不斷的剛果，自4月4日至5月9日已出現32起伊波拉病毒的疑似和確診病例，其中18人已死亡。

世界衛生組織緊急應變事務部主管薩拉瑪（PeterSalama）今天在日內瓦告訴記者：「我們對於疫情非常擔心，正就各種可能情況做準備，包括最壞情況。」