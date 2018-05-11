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美國會議員提案 禁售敏感科技給中國

2018-05-11 08:31中央社 華盛頓10日綜合外電報導

美國聯邦參議員盧比歐今天宣布一項立法提案，將禁止出售「敏感」技術給中國及提高關稅和其他稅收，成為美國議員視北京竊取美智慧財產而強行制止的最新動作。

路透社報導，美國參議院外交委員會（Foreign Relations Committee）的共和黨議員盧比歐（Marco Rubio）提出「與中國公平交易執行法」（Fair Trade with China Enforcement Act）議案，與其他事項一起禁止出售國安敏感技術和智慧財產，並提高對多國企業來自中國所得的稅收。

這項提案也將限制中國投資人對美國企業持股及準備課稅，中國的「中國製造2025」倡議以這些美國企業製造的產品為目標，盼藉以在機器人、航太和潔淨能源車等產業方面，趕上美國和德國等競爭對手。

盧比歐在介紹這項提案時聲明：「如何因應來自中國日益增加的威脅，是我們時代中單一最重要的地緣政治議題，並將定義21世紀。」

這項立法提案將禁止美國政府或承包商購買華為技術和中興通訊的電信設備和服務。華為和中興名列全球主要電信設備製造商之列。

美國國會議員和總統川普執政團隊持續施壓美國企業，不要銷售華為和中興產品，指稱他們可能藉此對美國人民從事間諜活動。

美國聯邦參議員盧比歐10日宣布一項立法提案，將禁止出售「敏感」技術給中國及提高關...
美國聯邦參議員盧比歐10日宣布一項立法提案，將禁止出售「敏感」技術給中國及提高關稅和其他稅收，成為美國議員視北京竊取美智慧財產而強行制止的最新動作。歐新社
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北京美中關係
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