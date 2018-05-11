抵制中國打壓台灣 美眾議員函航空業表支持

2018-05-11 08:34 中央社 華盛頓10日專電



美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組主席約霍今天致函美國航空業者，表達美國國會支持美國企業抵制中國共產黨打壓台灣的政治行動，也呼籲美國企業不要做中共的傳聲筒。

在傳出包括美國航空、聯合航空在內的36家外國航空公司接獲中國民用航空局信函，要求不得將台灣列為「國家」後，白宮5日發出聲明重批，中國的舉動是「歐威爾式胡言亂語」，美國「強烈反對」中國強迫美國企業使用特定政治語言，呼籲中國停止威脅美國航空業。

約霍（Ted Yoho）今天致函達美、聯合與美國航空執行長，信函以白宮聲明為開頭指出，中共的這些要求錯誤地暗示中國法律可以對航空公司的全球網絡進行控制，這也與美國的對台政策不一致。這些改變也會誤導面對中華人民共和國與台灣兩個不同海關的美國旅客。

約霍表示，白宮聲明承諾支持美國企業抵制中共的政治觀點，也指出私營企業與客戶間能自由互動的重要性。對於審慎拒絕加入中共對台灣政治作戰的美國企業，美國國會也會支持。

信函也指出，中共會繼續以市場准入為棍棒，迫使私營企業屈從於他的政治主張。約霍強烈敦促航空業執行長與其他高層，隨著企業的全球影響力而來的是企業責任。對於中共控制思想的意圖，美國企業不該被中共脅迫，成為中共的傳聲筒。