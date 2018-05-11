台灣主教團梵蒂岡述職 將邀教宗訪台

2018-05-11 06:07 中央社 羅馬10日綜合外電報導



天主教教宗方濟各。美聯社 分享 facebook 天主教台灣主教團主席洪山川今天表示，他將邀請教宗方濟各（PopeFrancis）訪問台灣，出席天主教全國聖體大會。教宗若訪台可能會激怒中國。

路透社報導，台灣主教團昨天抵梵蒂岡述職，也是台北教區總主教的洪山川在中華民國大使館的接待會表示：「從來沒有教宗到過台灣。」

他稍後告訴路透社，他喜歡「做不可能的夢」，他覺得教宗應該訪問台灣，他和台灣的其他主教下周覲見教宗時，他將向教宗提出邀請。

台灣有大約30萬天主教徒，蔡英文總統先前也曾邀請教宗訪台。