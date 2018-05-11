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無視反對 美國駐耶路撒冷大使館下週揭幕

2018-05-11 00:11中央社 耶路撒冷10日綜合外電報導

耶路撒冷已豎立起使用3種語言的美國大使館路標。 歐新社
耶路撒冷已豎立起使用3種語言的美國大使館路標。 歐新社
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美國無視巴勒斯坦人及全球大多數國家的反對，將原本在特拉維夫（Tel Aviv）的大使館遷至耶路撒冷，並於14日舉行揭幕儀式。此舉可能進一步加劇中東的緊張局勢。

法新社報導，美國總統川普去年12月打破幾十年來的慣例，承認爭議城市耶路撒冷為以色列首都後，引發全球強烈抗議，如今川普履行諾言把大使館遷至耶路撒冷。

耶路撒冷大使館將於14日舉行揭幕儀式，而這個時機尤為敏感。

數週以來，加薩走廊與以色列交界處持續發生抗議及衝突事件，造成死傷。而且，川普8日才宣布美國將退出伊朗核子協議，更添動盪中東的不確定性。

此外，以色列也對敘利亞境內的數十個伊朗目標發動攻擊。以色列指控伊朗發射火箭攻擊戈蘭高地（Golan Heights）以軍後，今天對敘利亞發動空襲，造成死傷。

大使館新館是由耶路撒冷的美國領事館大樓改造而成，揭幕儀式當天，約有800名賓客及白宮代表團出席，但不包括川普本人。

美國副國務卿蘇利文（John Sullivan）將率團出席揭幕儀式，團員包括川普的女兒伊凡卡（Ivanka）、擔任白宮高級幕僚的女婿庫許納（Jared Kushner）以及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。

耶路撒冷川普以色列
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