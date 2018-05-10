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東京女子感染麻疹 日官方籲民眾留意

2018-05-10 22:58中央社 東京10日專電

日本沖繩縣4月發現數十人感染麻疹，疫情一度受關注，昨天傳出東京有一名女子感染，日本厚生勞動省呼籲民眾留意。目前全日本有112人感染麻疹。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省等單位表示，住在東京町田市的一名30多歲女性，因為發燒及出疹等症狀就醫，9日確診感染麻疹。

這名女子曾在4月23日到訪町田市的醫療機構，當天有一名從沖繩來的遊客，因身體不適在這裡就診，被確認感染麻疹。因此，這名女子被認為可能感染到沖繩流行的麻疹。

麻疹疫情從3月開始在沖繩縣流行，之後擴散到愛知縣（縣治名古屋），更進一步進入東京，目前在日本共有112人感染麻疹。

「日本新聞網」（NNN）8日報導，今年日本共有包括沖繩縣、愛知縣及東京都共12個都道府縣，出現麻疹疫情。

根據東京都傳染病情報中心數據，東京截至6日為止，共有10人感染麻疹。

預防麻疹最有效的方法是注射疫苗，厚生勞動省等單位呼籲，如果沒接受過2次疫苗接種，或不曾感染過麻疹的民眾，可考慮接種疫苗，並注意自身健康變化。

2007年，日本曾出現麻疹大流行，當時高峰期在5月初黃金週連假結束後，主因是連假期間返鄉出遊人潮大規模移動，讓疫情急速擴大。

2007年5月，東京不少學生感染麻疹，包括早稻田大學、上智大學等超過10所學校，因此停課。

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