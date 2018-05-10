沙塵暴雷雨再襲印度 16死27傷

2018-05-10 21:41 中央社 新德里10日專電



印度媒體報導，北方省官員今天說，北方省昨晚出現沙塵暴與大雷雨，造成16人喪生，27人受傷；印度氣象局今天發布警報，預測各地未來5天還會出現雷雨、沙塵暴。

「印度人報」（The Hindu）引述北方省政府官員表示，北方省（Uttar Pradesh）阿格拉（Agra）等地昨晚出現伴隨沙塵暴的大雷雨，已造成16人喪生，27人受傷，有7間房屋受損及許多動物死傷。

新德里昨天下午也出現短暫大雷雨伴隨狂風，但下雨的時間不到半小時，沒有傳出災情。北方省位於印度北部，新德里以東。

印度氣象局今天再度發出警報，要求多個省市在未來5天注意可能發生大雷雨、沙塵暴等極端天氣。

印度氣象局表示，西孟加拉和錫金、阿薩姆（Assam）等東北省分，還有印度南部的卡納塔卡省（Karnataka）、坦米爾那都省（Tamil Nadu）、克勒拉省（Kerala）等地，11日可能出現大雷雨伴隨沙塵暴。

這項警報說，印度北方省東部、加爾克漢德省（Jharkhand）、西孟加拉（West Bengal）12日可能出現大雷雨伴隨沙塵暴，同日北方省西部可能出現沙塵暴；安德拉省（Andhra Pradesh）和坦米爾那都省等地，可能出現豪雨。

印度氣象局的極端天氣預報顯示，13、14日在新德里、哈雅納省（Haryana）、西孟加拉等印度各地，將出現大雷雨伴隨沙塵暴或大雷雨伴隨狂風等極端天氣，呼籲民眾小心。

印度最近出現多年來夏季未曾出現的嚴重沙塵暴、雷雨、暴雨和冰雹等極端天氣，本月初在北部和東北部造成125人死亡及300多人受傷。

印度氣象局7日對多地發出極端天氣預報，引起若干恐慌，包括新德里、哈雅納省昨天都停課，但並未出現太嚴重的極端天氣。