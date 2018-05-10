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馬哈迪：現在大馬無政府 盼今天下午5點前有總理

加媒刊林明誠投書：世界需要台灣參加WHA

2018-05-10 14:11中央社 多倫多9日專電

渥太華國會山莊時報（The Hill Times）今天刊出駐加代理代表林明誠投書，提出三大理由，強調「加拿大和全世界需要台灣在世衛大會（WHA）中」。

林明誠在投書中指出，包括加拿大在內的194個世界衛生組織（WHO）成員國代表，21日至26日將出席WHA，此乃全球衛生論壇最重要的年度會議。台灣未獲邀參加，將造成世界醫療體系嚴重缺口。

林明誠表示，加拿大應該支持台灣參與WHA，理由有三：首先，台加關係密切，台灣是加拿大全球第12大及亞洲第5大貿易夥伴，有20萬台裔加拿大人在加拿大、有6萬加拿大公民在台灣，兩國每周有28班直航班機往來頻繁。

2017年約有10萬名加拿大旅客來台，台灣也有相近人數旅客前往加拿大。疾病不分國界，倘台灣未能及時獲取只能從WHO得到的關鍵醫療資訊，將會影響加拿大人及台灣人。

其次，加拿大一向關切開發中國家人民之健康與福祉。台灣醫療經驗及專長可做出重大貢獻。

數十年來，台灣向非洲、南太平洋、拉丁美洲及加勒比海地區友邦派遣各式醫療團，為各國衛生當局提供專業服務，包括醫療設備及藥物管理方面的培訓。台灣國際合作發展基金及台灣人道救援機構如慈濟基金會及台灣路竹會等，在執行這些任務方面均發揮重要作用。

第三，加拿大享有當之無愧的人權捍衛者聲譽，如果加拿大能捍衛台灣，不讓台灣遭受被WHO排除的不公平待遇，台灣2350萬民眾及20萬台裔加拿大人，將會非常感激。

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