敘官媒：以色列射數十飛彈 毀雷達設施

2018-05-10 11:18 中央社 大馬士革/貝魯特10日綜合外電報導



敘利亞官媒引述軍方消息人士說，國軍今早擊落數十枚以色列對他們發射的飛彈，有部分擊中目標，並摧毀一座雷達設施，區域內緊張情勢升溫。

敘利亞新聞社（SANA）的報導寫道：「數十枚飛彈自敘利亞領空遭我方防空系統擊落。」但報導並未詳述飛彈是否鎖定首都大馬士革。大馬士革今早傳出爆炸聲響。

敘利亞新聞社又說：「以色列目標是摧毀防空武器和雷達。」「…其中數枚擊中目標，摧毀一處雷達陣地。」