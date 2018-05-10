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伊朗砲轟戈蘭高地以色列目標 以軍稱已報復

2018-05-10 09:37中央社 耶路撒冷10日綜合外電報導

以色列軍方指出，伊朗部隊今天從戈蘭高地（Golan Heights）上的敘利亞境內，向同在這個戰略高地的以軍前哨基地發射砲彈與火箭攻擊，但未造成任何傷亡。

以軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）中校表示，他們已對這次攻擊反擊報復，但未詳述。

路透社報導，就在以色列和敘利亞緊張升高後，發生了這次深夜攻擊事件。伊朗和黎巴嫩真主黨（Hezbollah）部隊協助敘利亞政府逐步擊退成立7年的反抗軍。

由於擔心伊朗和真主黨建立起黎巴嫩和敘利亞陣線對抗，以色列偶爾會攻擊他們的軍隊。伊朗指控以色列4月9日發動空襲，在敘利亞造成伊朗9名軍事人員死亡並誓言報復。

康里克斯表示，在今天的攻擊中，伊朗革命衛隊（Iranian Revolutionary Guard Corps）轄下的聖城部隊（Quds Force）在當地時間凌晨0時10分左右發射約20枚砲彈，其中多數為火箭。

康里克斯告訴記者，以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統「攔截到一些火箭」，「我們未接獲任何傷亡報告。目前評估傷害情形不大」。

被問到以色列是否對這次攻擊進行報復，他說：「我們已進行報復，對此我不能提供進一步細節。」

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）表示，美國總統川普8日宣布退出伊朗核子協議數小時後，以色列對敘利亞發動空襲，造成15人死亡，包括8名伊朗人。

以色列對這次空襲，既未證實也未否認。

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