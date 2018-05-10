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陸滲透美國學界？ 美演講者個人經歷不得列台灣

2018-05-10 06:18聯合報 記者張加╱即時報導

美國雜誌「外交政策」（Foreign Policy）網站9日刊出一篇文章，指中國大陸涉透美國教育機構，一名獲獎並受邀發表演講的媒體人士，將其採訪過台灣的經歷列在個人簡歷，卻被刪除。

作者艾伯拉希米恩（Bethany Allen-Ebrahimian）撰寫文章，關於中國大陸如何審查在美舉辦的會議；文章寫道，她受邀至薩凡納州立大學新聞與大眾傳播學系發表主題演講並獲頒獎項，在介紹其背景時，她將曾經採訪台灣列為其中一項經歷，但在這次活動的書面資料中，提及台灣部分被刪除。

艾伯拉希米恩表示，薩凡納州立大學孔子學院同意資助這次演講；她之後發現，該孔子學院中方院長羅其娟在印製書面資料前，堅持將台灣從艾伯拉希米恩的介紹刪除。

艾伯拉希米恩稱，羅其娟告訴薩凡納州立大學行政人員，書面資料若納入台灣，即挑戰中國大陸主權，並威脅若不刪除，就要抵制該活動。

不過，艾伯拉希米恩的文章指出，羅其娟與薩凡納州立大學皆未就此事回應。

艾伯拉希米恩表示，孔子學院美國中心主任高青告訴她，台灣是個「政治議題」，因此禁止出現在孔子學院活動中；高青說，孔子學院的政策是教中文與培養文化，不教當前的政策與政治。

台灣總統蔡英文於2016年12月初接見美國夏威夷東西中心「2016亞太新聞獎助計畫」記者團，「外交政策」雜誌助理編輯艾伯拉希米恩為其中一員。

當時蔡英文剛與時為美國總統當選人的川普通話，艾伯拉希米恩訪後撰寫文章指出，川蔡通話一事給台灣帶來風險，儘管所面臨的後果遠大於美國，但台灣不那麼害怕站起來抵抗自己隔壁的龐然大物，不想比自己強大的北美盟友那樣害怕；與之相比，美國顯得怯懦。

美國雜誌「外交政策」（Foreign Policy）網站9日刊出一篇文章，指中國...
美國雜誌「外交政策」（Foreign Policy）網站9日刊出一篇文章，指中國大陸滲透美國教育機構，並審查在美舉辦的會議。圖／取自外交政策網站
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