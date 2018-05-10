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馬哈迪：「希望聯盟」已達112席國會議席目標

2018-05-10 02:33中央社 新加坡9日專電

歐新社
歐新社
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馬來西亞大選結果雖未出爐，不過在野陣營「希望聯盟」主席馬哈迪9日深夜宣布，根據非正式成績，希盟在這次大選中已達到112席的簡單多數國會席次目標。

馬哈迪（Mahathir bin Mohamad）指出，多數大選成績遭延誤，是因選舉官拒絕簽署選舉成績表格。

馬來西亞的星洲網、新加坡聯合早報深夜也以即時新聞報導，馬哈迪依據非正式成績，聲稱希盟已拿下檳城、雪蘭莪、麻六甲、森美蘭、柔佛及吉打州。

新加坡新傳媒8頻道新聞深夜也報導，截至目前，根據非官方統計，希盟暫時領先，國陣則緊追在後。

對於外界稱開票速度緩慢，大馬選委會同樣在深夜召開記者會反駁，強調並未隱瞞選舉結果或拖慢開票速度，會儘快公布開票結果，正式選舉成績要以選委會公布為準。

馬來西亞9日全國大選投票，朝野各黨共角逐國會下議院222席，及12州的505席州議席（不包括東馬的沙勞越州）。由前首相馬哈迪領軍「希望聯盟」，挑戰尋求連任的納吉（Najib Razak）執政聯盟「國民陣線」。

看守政府的第6任首相納吉尋求3度連任，但面臨前所未有的嚴峻挑戰。由於他從2015年起身陷「一馬發展公司」（1MDB）洗錢醜聞，並遭第4任首相馬哈迪猛烈抨擊，後者之後甚至退出執政黨，加入在野黨聯盟「希望聯盟」，期將納吉拉下馬。

馬哈迪從1981年到2003年擔任首相，是馬來西亞任期最長的首相，曾將大馬從第三世界國家提升至新興發展國家。

馬哈迪如果擊敗國陣，也將創下自馬來西亞1957年獨立後，首次出現政黨輪替紀錄，寫下民主政治發展新頁。

馬來西亞選委會
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