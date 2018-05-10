澳洲地方政府打壓 抹掉學生彩繪中華民國國旗

2018-05-10 00:31 中央社 澳洲羅坎普頓9日綜合外電報導



學生彩繪的公牛塑像上，原本有以中華民國國旗繪製的鱸魚圖案。圖擷自 澳洲廣播公司新聞網（ABC） 分享 facebook

澳洲昆士蘭省羅坎普頓舉辦推廣牛肉活動，在河岸廣場展出本地學生彩繪的6頭公牛塑像，來自台灣的2名學生在其中一頭塑像上繪製中華民國國旗，卻遭當地政務會完全塗掉。

澳洲廣播公司新聞網（ABC）報導，來自澳洲昆士蘭省（Queensland）中部羅坎普頓（Rockhampton）各個學校的學生，獲邀彩繪6頭公牛塑像。

這是羅坎普頓地區政務會（Rockhampton RegionalCouncil）和澳洲牛肉博覽會（ Beef Australia ）聯合舉辦推廣牛肉的活動之一。

北羅坎普頓高中（North Rockhampton HighSchool）2名來自台灣的學生，在其中一頭公牛塑像上畫出尖吻鱸魚形狀的中華民國國旗。

出生於台灣的謝俊（Amber Jun Xie，音譯）和謝露庭（Lu Ting Xie，音譯），將自己國家的國旗畫在公牛塑像身上。

他們彩繪的2面中華民國國旗，一面畫在公牛的前腿上，另一面畫在公牛另一側後方，但在塑像展出時，2面國旗被塗上淺藍色不見了。

羅坎普頓地區政務會承認抹除中華民國國旗，「前進羅坎普頓」（Advance Rockhampton）總經理柯藍（Tony Cullen）表示：「為了和澳洲政府遵循一個中國政策的作法一致，政務會旗下『前進羅坎普頓』部門決定變動奎伊街（Quay Street）上一頭公牛塑像上的彩繪。」

雖然澳洲政府不會展示中華民國國旗，但聯邦政府並未要求省政府或地方政府應該如何做。

原本以中華民國國旗繪製的鱸魚圖案，遭當地政務會塗掉變成藍色(右圖)。圖擷自 澳洲廣播公司新聞網（ABC） 分享 facebook

這2名學生的母親陳艾美（Amy Chen，音譯）說，她的孩子因為政務會塗掉中華民國國旗的決定，感到「非常傷心且失望」。

陳女士表示：「澳洲是自由國家，以致他們（她的孩子）感到有些震驚，他們的文化不能公開展示。」

這2名孩子的繼父唐寧（Lawrence Downing）重申全家人的憤怒：「這就像在臉上打了一巴掌，他們（政務會）傳達給孩子們的訊息是什麼？」

中國民用航空局近日要求澳洲航空公司（Qantas）移除網站上所有凸顯台灣為獨立國家的訊息與資料，澳洲外長畢紹普（Julie Bishop）警告北京，勿以威脅來施壓澳航。

中國民用航空局並且致函36家外國航空公司，要求將台灣標示為中國的一部分之後，美國白宮稱這是中國「歐威爾式的胡言亂語」，致使北京當局憤怒回應。

另外，來自台灣、在澳洲雪梨一家燒烤店當服務生的楊雅婷，今年2月被客人詢問是不是中國人，她回答：「不是，我是台灣人。」來自中國的老闆卻再也沒排她的班。