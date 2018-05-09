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二戰勝利日大閱兵 普亭檢閱俄國先進軍武

2018-05-09 22:58中央社 莫斯科9日綜合外電報導

俄國總統普亭第4度就任總統，意氣風發。路透
俄國總統普亭第4度就任總統，意氣風發。路透
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俄羅斯今天舉行紀念二戰戰勝納粹德國73週年大閱兵，剛展開第4個總統任期的普亭（Vladimir Putin）在莫斯科紅場檢閱俄國「無敵武器」，向全球展示其先進軍武。

普亭發表演說指出：「我們的人民戰死方休。沒有任何其他國家面對這樣的侵略。」

二戰老兵以及大約1萬3000名士兵整齊通過閱兵台，戰車成列駛過，軍容壯盛，有如冷戰時代的軍力展示。

新型武器同時登場。俄國國防部表示，其中多數已在敘利亞戰場經過實戰檢驗。此次一共展示159個類型的軍武，其中包括75架各式戰機

無人機首次亮相，由拖車展示。Uran-6掃雷機器人和Uran-9無人戰車也是第一次露臉，甚至還有極地部隊使用的摩托雪橇。

Uran-9多用途無人戰車配備30mm口徑自動機砲、機槍、反戰車飛彈，以及火箭發射器，有如來自好萊塢科幻電影。

展示中的主要新軍武包括終結者（Terminator）戰車，主要在核武和大規模毀滅性武器的戰場上使用，以及米格-31（MiG-31）超音速攔截機，可以攜帶高精準度的「匕首」（Kinzhal）飛彈。

普亭3月發表國情咨文演說時揭露匕首飛彈系統。他當時宣稱，它足以「戰勝所有現存以及未來的防空和飛彈防禦系統」。

兩架SU-57匿蹤戰機飛越閱兵台，它們是俄國最先進的第5代戰機，據報導也曾經過敘利亞戰場實戰檢驗。

飛彈戰機蒲亭
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