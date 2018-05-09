馬來西亞國會大選地區計票中心停電2小時

2018-05-09 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



馬來西亞9日舉行國會大選投票，又碰上停電。中國報報導，瓜雪大街一帶從下午6時許開始電流中斷，瓜雪國席瓜雪室內體育館計票中心、武吉美拉華蒂州議席位於直落比艾（Teluk Piai）宗教小學投票站也受影響。

該投票站於下午6時開始計票時，發生停電事故，也受波及，大街一帶連紅綠燈也受影響。據公正黨瓜雪區部執委依斯干達在接受電訪時說，停電於今日下午6時10分發生直至近8時，供電都沒有恢復。