日中韓領袖會談 凸顯對北韓問題差異

2018-05-09 21:18 中央社 東京9日專電



中日韓峰會今天在日本東京舉行，中國大陸國務院總理李克強（左）、南韓總統文在寅（右）以及日本首相安倍晉三（中）討論東北亞局勢相關議題。 歐新社 分享 facebook 日中韓領袖會談睽違2年半再度舉行，會中觸及備受關注的北韓問題，相較中國與南韓不願破壞與北韓對話的緩和氣氛，日本仍強調最大限度施壓，凸顯彼此的差異。

第7屆日中韓領袖會談在東京落幕，上屆在2015年11月於南韓舉行。會談歷時約一小時，日本首相安倍晉三、中國國務院總理李克強及南韓總統文在寅，會後出席共同記者會。

會談觸及北韓問題、東亞地區合作、國際經濟及全球性議題等。在北韓問題上，三方確認朝鮮半島完全非核化是共同目標，也對東北亞和平安定，持續緊密合作達成一致看法。

日中韓都認為，為讓北韓以完全、可驗證且不可逆方式，放棄發展大規模毀滅性武器及彈道飛彈，應遵從聯合國安理會的決議，三方繼續合作。

安倍晉三特別強調，北韓採取具體行動有其必要，完全履行聯合國安理會的北韓決議，是日中韓的共同立場，為解決各項課題，三方未來也將協調行動。

李克強在記者會指出，對解決朝鮮半島核問題，回到非核化及對話表示歡迎。為實現朝鮮半島無核化，中方始終會發揮建設性作用。

文在寅說，朝鮮半島完全非核化、邁向永久和平及兩韓關係的改善，不僅對朝鮮半島，對地區和平也很重要，大家都有共同的認識。

雖然三方對北韓非核的終極目標有共識，但分析指出，三方的作法仍有差距。

北韓領導人金正恩7日再度訪問中國，與中國國家主席習近平會談，中國成了北韓實際的後盾。為了不對兩韓對話氣氛潑冷水，中方避免釋出過於強烈的訊息。

完成兩韓峰會的南韓也持相同立場。雖然在三方共同文件上，認同北韓非核化是一致目標，但什麼階段解除制裁，沒有具體進程。

日媒報導，日方人士指出，三方事前協商共同宣言時，無意破壞與北韓對話氣氛的中國與南韓，與主張維持最高限度施壓的日本，看法仍有差距。

安倍晉三日前與習近平舉行電話會談，即便在北韓問題上看法不同，但日中韓領袖會談的時機在兩韓峰會之後，美國與北韓峰會之前，日本政府將其定位於為美國與北韓峰會「搭橋」。

日媒報導，談判相關人士說：「終於輪到日本出場了。」這對過去幾個月只能在場邊觀戰的安倍來說，也算是掌握話語權的舞台。

從金正恩3月首度訪問北京、4月兩韓舉行峰會、金正恩5月再度會晤習近平，到日中韓領袖會談，6月可能舉行的美國與北韓峰會，北韓問題相關國家陸續上場，彼此各有盤算，牽動東北亞未來局勢。