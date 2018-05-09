影／中日韓峰會達成共識 合推朝鮮半島無核化
中日韓領袖峰會9日早上於日本東京展開，日本首相安倍晉三、大陸總理李克強與南韓總統文在寅三人，聚焦東北亞局勢，並在會後發表共同聲明，同意三國針對東北亞經濟安全加速交流、緊密合作，並攜手推動朝鮮半島無核化。
安倍表示，除了朝鮮半島無核化外，也希望三國能合作解決北韓飛彈與綁架日本人等問題，並以「日朝平壤宣言」為基礎，與北韓的關係能夠走向正常化。李克強則表示，支持以對話方式解決朝鮮半島問題，指出中日韓三國發展名列亞洲前茅，應攜手共同推動東亞經濟共同體，促進地區發展。文在寅則認為，這次中日韓峰會舉足輕重，希望中日兩國一同協助，讓朝鮮半島乃至整個東北亞不再是全世界最後的冷戰區域。
而在中日韓峰會舉行前夕，北韓最高領導人金正恩也再度前往大陸。7日搭機抵達大連市密會大陸國家主席習近平，並在2天1夜的訪問中再次做出了無核化的承諾，指出只要北韓沒有需要擁核的理由，無核化是可以實現的。這是兩國領導人在短短43天內第二次會晤。分析師認為，金正恩特別挑在川金會前再度跑去大陸，可能意在拉攏，好向外界展示如果川金會進展不順，他還有中國可以當靠山，而大陸也能藉此展現對北韓及朝鮮半島的主導地位。
金正恩前腳剛從大陸返回平壤，美國國務卿龐培歐就緊跟著抵達北韓，為即將登場的川金會進行籌備工作。他指出川金會的日期、時間、地點都已選定，期待取得巨大成功。另外還有消息指出，北韓將釋放三名遭拘禁的美國公民，屆時將與龐培歐一同返回美國。這是龐培歐接任國務卿以來第2度訪問北韓，但是否會直接見到金正恩，目前尚不清楚。
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