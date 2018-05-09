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美國一再調高談判門檻 逼得金正恩趕見習近平

2018-05-09 16:59聯合報 記者張佑生╱即時報導

北韓國務委員長金正恩即將與美國總統川普舉行無核化談判，但最近他的行為卻有些不尋常。金正恩委員長今年3月25日在北京開啓了為期四天的訪華日程，5月7日又再度訪華。金正恩先後兩次訪華間隔僅43天。5月7日和8日，金正恩在大連先後兩次與中國國家主席習近平舉行會面，與習近平就當前問題交換意見後於當天下午返回朝鮮。

南韓中央日報報導，之前北韓最高領導人訪問俄羅斯、中國乃至歐洲時均是乘坐火車前往，但此次金正恩首次搭乘飛機，足以顯示情況之緊急。

南韓高麗大學行政研究生院院長南成旭表示，朝美兩國首腦會談在即，然而會談場所和日期卻一直未能發布，這也證明在工作會談過程中出現了一些問題。北韓表達了無核化意志，美國卻提高了無核化水平，提高了生化武器和人權等談判門檻，北韓或為表示對此的反對而訪華。

南成旭補充，金正恩此舉可能是一種外交戰術，旨在對外界展示若未能順利與美國進行談判，北韓還有中國這個支柱。

美國之前一直強調要實現「全面的、可查證的、不可逆的無核化」(CVID)，最近卻將對北韓無核化要求中的「完全的」（complete）一詞換成「永久性的」(Permanent)，提高了北韓無核化的水平。而且美國一直將北韓的洲際彈道飛彈(ICBM)和核武視為眼中釘，此次又將解除武裝的範圍擴大至生化武器等大規模毀滅性武器(WMD)。

有觀點解釋，在美國提高要求後，金正恩委員長為表示北韓不會屈服，選擇透過訪華來展示朝中兩國的盟友關係。北韓可能是想就算朝美兩國談判失敗或不了了之，只要自己躲在中國的保護傘下，美國也不便研究軍事選項。 

美國國務卿龐培歐（左）9日再度造訪北韓，圖為他四月首度造訪與金正恩合影。
美國國務卿龐培歐（左）9日再度造訪北韓，圖為他四月首度造訪與金正恩合影。
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中國國家主席習近平(右)8日在大連會見來訪的北韓最高領導人金正恩。新華社
中國國家主席習近平(右)8日在大連會見來訪的北韓最高領導人金正恩。新華社
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北韓金正恩習近平
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