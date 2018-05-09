日本機場頭大 觀光客別再亂丟「舊行李」了

2018-05-09 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



日本機場正努力因應旅客亂扔行李的問題，許多觀光客準備登機回國前，買了新行李，就亂丟舊行李，多數舊行李被扔在辦理登機手續區域垃圾桶旁，行李推車上，有些甚至被藏在廁所內。

香港英文報南華早報報導，去年有1,550萬名旅客在成田國際機場轉機，結果有250個行李被扔在機場，多數被丟在離境大廳，去年大阪關西機場處理了258個行李，數量是2013年的三倍以上，也有287個行李遺留在中部國際機場。

東京羽田機場發言人佐籐紀子（音譯）表示，從行李標籤或行李外觀來看，似乎多數行李都是中國觀光客扔的。再過兩年東京就要舉辦奧運了，他們有點擔心，預估到2020年赴日本旅遊的觀光客人數將突破4,000萬人大關。

觀光客至所以亂扔行李，顯然是不想支付更多行李托運費用。為了遏止觀光客亂丟行李，現在機場會告知旅客，亂扔行李違反《廢棄物管理法》，中部國際機場則推出方案，若觀光客有不想要的行李，可交給機場人員代為處理，費用是1,080日圓（新台幣298元）。

根據日本法令，這些行李起初會被歸為遺失物品，存放在機場一周，之後再轉交機場警察分隊。然而，多數行李打開裡面空無一物，就算有，也是觀光客不想要的物品。