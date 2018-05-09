中日韓峰會 北韓問題共識中見分歧

2018-05-09 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



中日韓領袖會談上午在東京舉行，會後3人舉行共同記者會，再次確認合作促使北韓的去核化。但3人發言仍有微妙不同，截至截稿為止，共同聲明的文字仍在調整中，似乎也反映出三方對朝核問題仍有些微妙的態度落差。

中日韓領袖會談10時在東京迎賓館登場，會談細節並未公布，據了解，北韓問題仍是會談核心，此外，3國針對維持多邊自由貿易體制的重要性及推進經濟合作交換意見，並同意加快中日韓3國間自由貿易協定（FTA）談判。

擔任議長的日本首相安倍晉三率先發言，他表示，為了讓北韓走在正確道路上，3人直率的交換了想法，3國將攜手展現領導力，實踐東北亞的和平與安定。為督促北韓實際行動，切實履行聯合國安理會決議是3國共同立場。

此外，安倍在會談開場談話中表示，北韓廢除核武在內的大規模殺傷性武器必須符合CVID原則（完全Complete、可驗證Verifiable、不可逆轉Irreversible、銷毁Dismantlement），他也針對解決日人遭綁問題尋求兩國協助。不過，根據韓聯社的報導，南韓方面並不支持將CVID原則寫入共同聲明。

李克強則維持中方一貫強調對話立場。他表示，為解決朝鮮半島的核問題，歡迎回到對話軌道，中方會發揮建設性的作用。他期待美朝峰會談取得成功，也支持日朝對話。同時，他主張中日韓領袖會談應定期舉行。

文在寅則感謝兩國對板門店宣言的支持，朝鮮半島徹底非核化及永久和平，不僅對朝鮮半島，對區域和平都很重要。