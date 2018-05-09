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中日韓舉行峰會 談北韓非核化及經濟合作

2018-05-09 12:24中央社 東京9日綜合外電報導

中國、日本、南韓三國領袖今天在東京舉行高峰會，峰會後舉行聯合記者會，日本首相安倍晉三表示，高峰會上討論了三國合作推動北韓非核化，以及經濟合作等議題。

中國總理李克強、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅上午10時（台灣時間9時）在東京元赤(土反)的迎賓館舉行第七屆中日韓高峰會。峰會在上午11時許結束，11時20分左右，三人出席聯合記者會。

高峰會一開始，安倍針對北韓局勢言及上個月的南北韓高峰會「板門店宣言」，以及北韓最高領導人金正恩日前第二度訪問中國一事。

安倍表示，要完全履行聯合國安理會的決議，中日韓三國緊密合作促使北韓以完全、可檢證、不可逆的方式，廢棄所有大量毀滅性武器、以及所有彈道飛彈的計畫。

安倍在聯合記者會上重申此事，表示中日韓三國一定要緊密合作促使北韓做出非核化等具體行動。他還說，在高峰會上，他請李克強、文在寅這兩位領導人協助日本解決日本人遭北韓綁架的問題。

安倍希望李克強、文在寅能理解日本的立場，一同解決綁架、核武、彈道飛彈等懸而未決的問題，日本將根據日本與北韓之間的「平壤宣言」，以期實現兩國邦交正常化。

這場高峰會的核心議題之一是「自由貿易」。安倍在聯合記者會上表示，中日韓的國內生產毛額（GDP）占全球20%，若這個區域安定和平，就能打造亞洲安定和平的基礎並促使全球經濟安定與繁榮，中日韓具有很大的影響力，三國合作可創造無限的可能性。

安倍表示，高峰會上也談到東亞基礎設施的合作，希望三國能具有前瞻性的志向合作。

北韓彈道飛彈文在寅
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