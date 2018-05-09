台未獲邀WHA 美國務院直指陸阻礙

2018-05-09 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



台灣未獲邀參加今年世界衛生大會（WHA），美國國務院8日表示，美方對於中國大陸再度阻礙台灣取得參加的邀請函，感到非常不快（greatly dismayed）；美國將繼續敦促世衛組織邀請台灣以觀察員身分參加今年的WHA。

國務院發言人8日以背景說明方式透過電子郵件回覆記者指出，美國強力支持台灣以觀察員身分參加世衛大會；對於中國大陸再度阻礙台灣取得參加的邀請函，感到非常不快。

該發言人說，「我們將會繼續敦促世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員出席今年的世界衛生大會。」

發言人指出，台灣致力於全球衛生安全，為公共衛生與發展做出重要貢獻，美方認為台灣不該被排除在這些重要的討論之外。

值得注意的是，國務院去年5月9日回覆媒體的聲明雖同樣提及支持台灣以觀察員參與WHA，但未提到中國大陸阻礙；當時美方鼓勵北京與台北在尊嚴與尊重的基礎上進行建設性對話。

但國務院發言人今年的聲明卻直指中方阻礙台灣獲邀。

今年世衛大會月底於日內瓦召開，報名時間到7日為止，確定台灣在報名截止仍未獲邀；台灣外交部發布聲明指出，對世衛組織此舉表示遺憾，並重申只有在台灣的民選政府才能代表台灣人民，並為台灣2300萬人民的健康醫療負責。

至於記者詢問美方代表是否會在WHA為台灣發聲，或與台灣代表會談，國務院發言人並未針對此問題回應。

我駐美國代表處衛生組長盧道揚日前在華府智庫一場論壇後受訪表示，有規畫與美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）在場外舉行雙邊會談，細節尚安排中。