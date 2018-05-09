川普宣布退出伊朗核協議 歐巴馬批嚴重錯誤、背棄盟友

2018-05-09 04:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普8日於白宮宣布退出伊朗核協議後，前總統歐巴馬隨即透過聲明表示，在伊朗沒有違反協議的情況下，危害伊朗核協議是個嚴重的錯誤；歐巴馬並說，放棄伊朗核協議，就是背棄美國最密切的盟友。

川普8日下午在白宮發表談話時說：「我今天宣布，美國將會從伊朗核協議退出。」川普並再度批評伊朗核協議為「災難」，指根本不該簽署這項「糟糕」、單邊的協議。

歐巴馬辦公室隨後發布聲明指出，放棄伊朗核協議，背棄了美國最密切盟友，也背棄美國外交官、科學家、情報專業人士談判達成的協議；在民主國家，政府的政策與優先事項總有變化，「但一直藐視我們國家為相關方的協議，可能會損害美國的信譽，並且使我們與世界大國不一致。」

歐巴馬指出，伊朗核協議符合美國的利益，顯著限縮伊朗的核計畫；伊朗核協議是透過外交可達成的方式，其檢查與查核制度，正是美國應與北韓朝向制定的。

歐巴馬表示，在美國全力以外交手段成功處理北韓問題時，放棄伊朗核協議冒著失去與伊朗達成協議的風險，這（指達成協議）正是美國尋求與北韓達成的結果。

歐巴馬此話意指川普退出伊朗核協議，可能讓北韓考量是否與美國就去核化達協議，畢竟無法排除美方未來會單方面撕毀協議。

歐巴馬的聲明並列舉幾項伊朗核協議的重要事實，包括伊朗正遵守該協議，以及協議不會過期等；歐巴馬表示，基於這些事實，他認為在伊朗並未違反的情況下，危害伊朗核協議的決定是個嚴重錯誤。