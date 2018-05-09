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川普：美國將退出伊朗核協議 恢復對該國制裁

2018-05-09 02:47聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普8日於白宮宣布，美國將退出伊朗核協議。圖／取自白宮
美國總統川普8日於白宮宣布，美國將退出伊朗核協議。圖／取自白宮
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美國總統川普8日於白宮宣布，美國將退出伊朗核協議，將恢復對伊朗的制裁，並將對伊朗施以「最高程度」的經濟懲罰；伊朗核協議由美英德法等國於2015年簽署，川普宣布美國不再參與該協議，為美方「單方面」決定。

伊朗核協議對伊朗的制裁豁免令將於12日到期，川普拒絕延長且宣布退出。

「我今天宣布，美國將會從伊朗核協議退出。」川普說。

川普8日下午在白宮發表談話時，再度批評伊朗核協議為「災難」，並指根本不該簽署這項「糟糕」、單方面的協議；川普說，伊朗核協議不會帶來和平，永遠不會。

川普指出，美國今天的舉動傳遞明確的訊息，即美國不會虛張聲勢。

接著川普主動提及，國務卿龐培歐正在赴北韓途中，將為他與北韓領導人金正恩未來的峰會進行準備工作。

「伊朗核協議」全名為「聯合全面行動計畫」（JCPOA），於2015年簽署，該協議緩解對伊朗的制裁，作為交換，伊朗核計畫受到限制；伊朗核協議簽署方包括美國、英國、德國、法國、歐盟、俄羅斯、中國大陸、伊朗。

眾議院外委會主席羅伊斯8日在一場關於伊朗挑戰的聽證會致詞表示，他反對伊朗核協議，因為這分協議並沒有阻止伊朗走向核武之路；但羅伊斯也說，他認為最佳路徑是努力解決協議的瑕疵。

羅伊斯指出，撕毀核協議無助於激勵盟友處理威脅大家的伊朗危險行為，他擔心退出伊朗核協議反而會讓大家的努力受挫，而國會尚不知替代方案。

法國總統馬克宏和德國總理梅克爾上個月陸續訪美，敦促川普維持現有伊朗核協議，並據此談判新的協議；英國外相強生（Boris Johnson）7日親自到華府遊說，還稱若能解決伊朗核協議問題，川普可能會獲得諾貝爾和平獎。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rowhani）7日警告，「若美國退出這項協議，大家很快就會看到他們後悔至極，有史以來前所未見。」

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