川普如何對伊朗？ 金正恩在看！

2018-05-09 02:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



中國前任駐北韓大使、現任駐英國大使劉曉明表示，金正恩正在密切觀察川普對六強與伊朗間的「核子協定」將做出何種決定，並以此來因應即將舉行的「川金會」。

劉曉明指出，「北韓正在觀察。如果你擺脫前任者所同意的協定，將造成一項不良的先例」。

劉曉明重申，中國支持這項協定；即伊朗中止核子計畫，以換取國際間放鬆對伊朗的經濟制裁。

他表示，中國希望各國能達成共，維持這項協定存續；若廢棄協定，將是一項「挫敗」。

伊朗提出威脅，表示如果美國決定退出，伊朗也將退出，可能使伊朗重啟鈾濃縮計畫。據華府研究機構指出，在2015年達成協定時，伊朗距離核武突破「只差幾個月」。

反觀北韓，於2006年首次進行核武試爆，現在各界認為北韓已擁有數十枚核武彈頭，去年試射的洲際飛彈也已經能打到美國，因而使緊張升高。

劉曉明表示，「至於北韓，依據我的經驗，一向的作法是進兩步、退一步；有時則是進一步、退兩步。

他指出，最近舉行的兩韓領導人「金寅會」雖不是創舉，但與之前舉行過的兩韓「峰會」卻有不同，因為這次美國參與的階層更高。過去美國與北韓的接觸都是助理國務卿及大使級，這回是總統。

劉曉明表示，「一些人表示當今世界有許多無法預測的領袖。因此我們在做預測時必須非常講慎」。