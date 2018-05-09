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馬克宏辦公室：川普未告知美將退出伊朗核協議

2018-05-09 01:22中央社 巴黎8日綜合外電報導

法國總統馬克宏的辦公室表示，美國總統川普今天與馬克宏通電話時，並未透露他計畫今天稍後就伊朗核子協議發表的談話內容。

馬克宏的辦公室在回答路透社的提問時，否認紐約時報的報導。

紐約時報報導，知悉談話內容的人士透露，川普告訴馬克宏，美國將退出國際與伊朗達成的核子協議。

根據紐約時報，這位人士表示，美國準備重新對伊朗實施因為這項協議而暫時擱置的所有制裁措施，而且還會施加更多經濟懲罰。

川普將於下午2時（台北時間9日凌晨2時）宣布他對伊朗核子協議的最後決定。

紐約時報伊朗馬克宏
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