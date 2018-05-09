安華選前呼籲大馬人民：倒納吉挺馬哈地

2018-05-09 00:54 中央社 吉隆坡8日專電



馬來西亞被囚的反對派領袖、前副首相安華(Anwar Ibrahim)。 美聯社資料照片 分享 facebook 馬來西亞前在野聯盟「人民聯盟」、也是公正黨實權領袖的安華，在獄中呼籲人民全力支持當前在野聯盟「希望聯盟」主席馬哈地，以讓國家擺脫貪污濫權，走向健全的國家制度。

目前正處於入獄階段，惟身體不適而在醫院休養的安華（Anwar Ibrahim）發表聲明說，由於執政黨國民陣線這幾年無法解決一個馬來西亞發展公司（1MDB）及聯邦土地發展局（FELDA）的貪腐醜聞，加上推行消費稅後，導致人民生活生活在水深火熱中，因此每次都會炒作種族課題，試圖離間馬來西亞各民族的感情，並掩飾施政不力的弱點。

有鑑於此，他決定與前首相馬哈地（Mahathir binMohamad）合作，成立希望聯盟，以聯手打敗現有政府。

安華指出，執政黨非常好奇為何他會選擇與馬哈地合作，畢竟後者曾經在擔任首相期間，控告他涉及雞姦案而導致他首次入獄。他強調。這段歷史不會被抹去，但是他更懂得遵從伊斯蘭教誨，即國家和人民利益高於一切，因此才決定放下過去怨恨而合作對抗現任首相納吉（Najib Razak）。

聲明說，馬哈地雖然已經快93歲，但依舊展示高度的改革毅力，就算面對執政黨的百般羞辱，依舊耐心地慢慢建立現有的在野黨聯盟，並放下身段為過去做錯的歷史道歉，共同犧牲時間來捍衛人民與國家的尊嚴，因此才讓他呼籲全國人民一起力挺馬哈地，以共同推翻現有的腐敗政治。

馬哈地曾在1998年9月以雞姦及瀆職罪名，革除當時副首相安華的所有職務，安華後來更遭到起訴而入獄，導致兩人決裂。不過，2016年9月，兩人因為想推翻納吉的共同目標，而握手泯恩仇，再次合作。