選情告急 納吉祭出利多政策拉攏大馬選民

2018-05-09 00:56 中央社 吉隆坡8日專電



馬來西亞總理納吉面臨政權保衛戰。美聯社 分享 facebook 馬來西亞全國大選將在明日舉行，朝野領袖納吉與馬哈地今晚同一時間透過演講拉票，選前民調告急的納吉祭出許多利多承諾，希望能在最後一刻成功拉攏更多中間選民。

看守政府的第六任首相納吉（Najib Razak）尋求三度連任，但面臨在野黨前所未有的嚴峻挑戰，因此於今晚10時於上陣的彭亨州國會選區北根（Pekan）舉行全國演講直播，他承諾一旦所屬的聯盟國民陣線勝選，將會宣布5月14日及15日為特別公假，以慰勞競選團隊；至於周假落在星期五及星期六的州屬，特別公假則會提前一日，分別為5月13日及14日。

此舉被視為對抗現任在野黨希望聯盟的精神領袖兼馬來西亞第四任首相馬哈地（Mahathir bin Mohamad）之前的承諾，即一旦獲勝後將宣布5月10日及11日為特別公假。

同時，納吉也宣布獲勝後，6月開齋節期間的高速公路過路費將免收費長達5天。另外，從2017年起，26歲以下的青年，即可享有豁免個人所得稅。至於已經繳稅的青年，將獲得全額退稅。

相對納吉最後一刻的多項利多政策，同一時間直播的馬哈地並沒有宣布更多利多政策來試圖拉攏選民，而是在選前最後一天總結對納吉政權的批評，包括貪腐與無能，並呼籲全民與他攜手勇敢推翻政權，還給馬來西亞更美好的明天。