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北京在南沙部署飛彈 越南要求撤回

2018-05-08 23:24中央社 河內8日電

圖為2015年資料照片，顯示大陸在南沙群島的美濟礁（Mischief Reef）...
圖為2015年資料照片，顯示大陸在南沙群島的美濟礁（Mischief Reef）進行開發。 美聯社資料照片
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美國媒體上週報導，中國已在南沙群島部署飛彈系統。越南政府今天對此表示關切，指所有在南沙群島的軍事化行動都侵犯越南主權，要求北京當局停止並撤回已部署的軍事設備。

美國媒體CNBC新聞網2日引述直接了解美國情報報告的消息來源報導，中國在過去30天內，在永暑礁（Fiery Cross Reef）、渚碧礁（Subi Reef）、美濟礁（Mischief Reef）這3個南海島礁上，部署反艦巡弋飛彈與地對空飛彈。

越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）今天發表聲明，越南具有足夠歷史和法律依據，可證明對西沙和南沙兩座群島（越南稱黃沙和長沙群島）擁有主權。越方對上述消息深表關切。

她表示，所有在南沙群島上的軍事化行動，包括部署飛彈在內，都嚴重侵犯越南對南沙群島的主權，違背「關於指導解決越中海上問題基本原則協議」，違反「南海共同行為宣言」（DOC），使區域緊張局勢加劇，對區域穩定及相關各方當前推進「南海行為準則」（COC）談判的努力產生不利影響。

黎氏秋恆說，作為區域和世界上的大國，中國應對維護南海和平與穩定負起責任，不要在南海搞軍事化，撤回在歸屬越南主權各島礁上所非法部署的軍事設備，尊重越南對西沙和南沙兩座群島的主權，嚴格遵守關於指導解決越中海上問題基本原則協議及南海共同行為宣言。

如果中國大陸這項部署屬實，將是中國人民解放軍飛彈首度部署在南沙群島（Spratly Islands）。南沙群島主權聲索方除大陸外，也包括中華民國與越南等。

越南南海南沙群島
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