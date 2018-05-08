2015伊朗核協議 歷經21個月談判得來不易

2018-05-08 23:35 中央社 巴黎8日綜合外電報導



伊朗總統羅哈尼。路透 分享 facebook

2015年達成的突破性伊朗核子協議，德黑蘭當局同意凍結核計畫，換取國際放寬懲罰性制裁，使得伊朗與西方長達12年的對峙得以落幕。

然而，美國總統川普堅稱這項得來不易的協議「談得很爛」，他今天將宣布這項協議的命運及是否恢復對伊朗施加制裁，有關各方除遊說呼籲美國勿捨棄伊朗核協議外，只能靜候川普做出相關聲明。以下是法新社整理的伊朗核協議背景：

●長達21個月談判

英國、中國、法國、俄羅斯、美國及德國，2013年6月與伊朗展開談判。同年11月，這7國達成臨時協議，並於2015年4月敲定最終協議，同年7月14日簽署。

這項協議於2015年7月20日獲聯合國安理會批准，2016年1月16日生效。

●協議要點

這項協議將重挫伊朗核實力，至少在10年期間，即使伊朗違規最短也需要花1年時間，才能取得足以製造原子彈的裂變材料。

除了其他要點外，德黑蘭當局同意大幅度削減提煉濃縮鈾以製造核燃料及核武的離心機數量，從既有的1萬9000多台削減至5060台，這個數量將維持10年不變。

這項協議限制伊朗僅能於一處核設施提煉濃縮鈾。

根據協議，伊朗低濃縮鈾庫存將從12000公斤減至300公斤，為期15年。若經進一步提煉，12000公斤的低濃縮鈾足以製造數枚核武。

此外，在這15年期間內，伊朗只能提煉低濃度的濃縮鈾。

●國際監控

伊朗將開放配置離心機的工廠及鈾礦等核設施，供國際原子能總署（International Atomic EnergyAgency, IAEA）進行定期監察，長達25年。

針對伊朗遵守這項協議的情形，聯合國視察員已驗證了9次，最近一次是去年11月。

●放寬制裁

這項協議為部分解除針對伊朗的國際制裁鋪路，也打開了外國投資者進入伊朗的大門，法國能源巨擘道達爾（Total）、法國PSA汽車集團及雷諾集團（Renault）當時都迅速進軍伊朗市場。

然而，聯合國對伊朗祭出的傳統武器和彈道飛彈禁運，仍將分別持續至2020年和2023年。

●5月12日最後期限

川普去年10月拒絕證明伊朗遵守這項協議，但他也未恢復制裁伊朗或退出協議。

川普1月分也未恢復對伊朗制裁，但要求歐洲夥伴於5月12日前「改正核協議的嚴重缺陷」。

川普將於8日下午2時（台北時間9日凌晨2時）宣布，是否退出這項協議。