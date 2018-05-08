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全民申辦499吃到飽風雲再起 中華電：以戰止戰

川普是否退出伊朗核子協議 沙盤推演4種可能

2018-05-08 22:08中央社 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普聲稱伊朗未信守承諾，揚言退出國際間達成的伊朗核子協議，川普預定8日宣布他的正式決定，路透社列出4種可能結果。

根據2015年達成的「聯合全面行動方案」（JCPOA），伊朗同意限縮核子計畫，以換取聯合國（UN）、歐洲和美國放寬制裁。

以色列上週聲稱找到伊朗祕密發展核武的證據，川普有可能以此為由，指控伊朗未遵守協議，但這些證據大部分是國際社會和聯合國核子檢查人員已知之事。

國際原子能總署（IAEA）認為伊朗的確遵守協議，美國高級官員也承認伊朗確實按照協議一字一句去做。但是，川普以伊朗的彈道飛彈和區域行為為由，認定協議存在缺點。

●可能一：川普繼續暫時免除對伊朗的制裁

過去每4個月，川普免除對伊朗中央銀行和石油出口的制裁措施。他可以決定再次暫時免除這些制裁，同時繼續和德國、法國、英國討論提出附屬協議，以補足他認為原有協議的缺陷。

●可能二：川普不再免除制裁

川普可能決定不再免除對伊朗的制裁，讓制裁措施在180天後生效。這時，傾向保留伊朗核子協議的歐洲盟國將各自決定如何對待協議，伊朗也將決定是否繼續遵照協議限縮核子計畫。

●可能三：川普不免除制裁，但願意重新考慮

川普可決定不免除對伊朗的制裁，但同時宣布，只要在制裁生效前，歐洲盟國和美國達成附屬協議，他可能再度免除制裁。在這段期間內，伊朗也將自行決定是否繼續遵守協議。

●可能四：川普不免除制裁，並說伊朗違反協議

川普可宣布，根據以色列披露聲稱的證據，足證伊朗違反核子協議，因此決定不再免除對伊朗的制裁。

然後，美國可依據「聯合全面行動方案」明列的爭端解決機制，要求「立刻恢復」聯合國對伊朗的制裁措施。

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