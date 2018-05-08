大馬選戰倒數計時 社群媒體成新戰場

2018-05-08 19:21 中央社 新加坡8日專電



馬來西亞大選投票倒數計時，朝野陣營深入對手票倉拜票，執政的國民陣線與在野的希望聯盟不僅在競選看板交火，社群媒體選戰也打得火熱，希望爭取年輕人選票。

明天是馬來西亞第14屆大選投票日，各政黨角逐國會下議院222席，及12州的505席州議席（不包括東馬的沙勞越州）。

前首相馬哈地（Mahathir bin Mohamad）領軍的「希望聯盟」來勢洶洶，意欲掀起「馬來海嘯」，創下首度政黨輪替，讓首相納吉（Najib Razak）的「國民陣線」面臨極大挑戰。

朝野陣營為打贏這場選戰，動員大量人力、物力資源，競選宣傳策略也從平面媒體擴及社群媒體，希望透過臉書（Facebook）等社群媒體快速傳遞特性，影響年輕選民，或沒辦法出席群眾造勢大會的上班族。

台北東吳大學政治學系主任陳立剛率師生赴吉隆坡觀察大馬大選。他今天對中央社記者說，馬來西亞城鄉發展仍有差距，在野陣營多半一步一腳印深入鄉村選區拜訪選民，爭取支持。反觀大城市由於數位化高度發展，特別是年輕的首投族多半能同步接收社群媒體即時傳遞訊息。

隨同觀選的政治學系教授謝政諭分析，馬來西亞仍在進行民主化工程，從這次選前過程觀察，諸多沒有透明化公布的訊息，雖使社群媒體成為消息傳遞的新平台，相對也在選情激烈選區出現不少網路謠言。

不過，以一直被國民陣線和巫統（UMNO）視為超級堡壘的柔佛州為例，在野的「希望聯盟」民主行動黨柔佛州議員候選人廖彩彤表示，在野聯盟除勤跑選區、了解民意脈動外，透過社群媒體文宣更能打破執政當局壟斷局面，能夠深入年輕或中間選民，具有極強的影響力與穿透力。

廖彩彤說，10年前網路影響力還不普遍，多半以平面廣告看板為文宣訴求主軸，但面對年輕世代的網路時代，競選宣傳手法走入數位化，不僅網路直播，也有候選人臉書粉絲團，即時和選民互動。

她表示，不少大馬選民是在新加坡或鄰近國家工作，唯一接收家鄉訊息的方式，就是網路媒體或臉書等社群媒體，因此，社群媒體在這次大選中成為選戰的主戰場之一。

值得注意的是，納吉與馬哈地今晚都會進行演講直播，希望成功拉攏更多中間選民支持，贏得大選勝利。