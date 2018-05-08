親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

調解部分成立 李敖非婚生女李文歡呼：我要變台灣人了

大馬選戰倒數計時 社群媒體成新戰場

2018-05-08 19:21中央社 新加坡8日專電

馬來西亞大選投票倒數計時，朝野陣營深入對手票倉拜票，執政的國民陣線與在野的希望聯盟不僅在競選看板交火，社群媒體選戰也打得火熱，希望爭取年輕人選票。

明天是馬來西亞第14屆大選投票日，各政黨角逐國會下議院222席，及12州的505席州議席（不包括東馬的沙勞越州）。

前首相馬哈地（Mahathir bin Mohamad）領軍的「希望聯盟」來勢洶洶，意欲掀起「馬來海嘯」，創下首度政黨輪替，讓首相納吉（Najib Razak）的「國民陣線」面臨極大挑戰。

朝野陣營為打贏這場選戰，動員大量人力、物力資源，競選宣傳策略也從平面媒體擴及社群媒體，希望透過臉書（Facebook）等社群媒體快速傳遞特性，影響年輕選民，或沒辦法出席群眾造勢大會的上班族。

台北東吳大學政治學系主任陳立剛率師生赴吉隆坡觀察大馬大選。他今天對中央社記者說，馬來西亞城鄉發展仍有差距，在野陣營多半一步一腳印深入鄉村選區拜訪選民，爭取支持。反觀大城市由於數位化高度發展，特別是年輕的首投族多半能同步接收社群媒體即時傳遞訊息。

隨同觀選的政治學系教授謝政諭分析，馬來西亞仍在進行民主化工程，從這次選前過程觀察，諸多沒有透明化公布的訊息，雖使社群媒體成為消息傳遞的新平台，相對也在選情激烈選區出現不少網路謠言。

不過，以一直被國民陣線和巫統（UMNO）視為超級堡壘的柔佛州為例，在野的「希望聯盟」民主行動黨柔佛州議員候選人廖彩彤表示，在野聯盟除勤跑選區、了解民意脈動外，透過社群媒體文宣更能打破執政當局壟斷局面，能夠深入年輕或中間選民，具有極強的影響力與穿透力。

廖彩彤說，10年前網路影響力還不普遍，多半以平面廣告看板為文宣訴求主軸，但面對年輕世代的網路時代，競選宣傳手法走入數位化，不僅網路直播，也有候選人臉書粉絲團，即時和選民互動。

她表示，不少大馬選民是在新加坡或鄰近國家工作，唯一接收家鄉訊息的方式，就是網路媒體或臉書等社群媒體，因此，社群媒體在這次大選中成為選戰的主戰場之一。

值得注意的是，納吉與馬哈地今晚都會進行演講直播，希望成功拉攏更多中間選民支持，贏得大選勝利。

社群媒體馬來西亞投票
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

川普若退伊朗核協定 俄總統普亭是最大受益者？

2018-05-08 17:27

大批中國人湧入 改變緬甸最後王朝「帝都」

2018-05-08 16:39

一週內第2起 俄軍機墜敘利亞2駕駛身亡

2018-05-08 16:18

伊核協議推手2度會伊外長 川普砲轟柯瑞「非法影子外交」

2018-05-08 15:00

伊朗：美退出仍守核協定 英法德籲川普三思

2018-05-08 14:05

影／伊朗核協議岌岌可危？川普8日將有重大宣布

2018-05-08 13:56

希拉蕊認同：中國擴張海外銳實力是新全球戰役

2018-05-08 13:55

馬來西亞9日將大選 總理納吉連任拉警報

2018-05-08 13:47

大韓航空董娘虐打員工 警方正式調查

2018-05-08 13:45

影／「現代沙皇」普亭 第四度就任俄國總統

2018-05-08 13:40

伊朗核協議命運 歐巴馬顧問：握歐洲手中

2018-05-08 13:34

非政府組織民調：大馬在野黨首次勝出

2018-05-08 13:15

川普擬廢核協定 退不退將揭曉

2018-05-08 13:11

美國防部長力促 國防法案加進防中措施

2018-05-08 12:34

川普料將宣布恢復部分對伊朗制裁 不致完全退出核協定

2018-05-08 12:06

太失禮？以色列總理宴請安倍夫婦 男鞋端上桌

2018-05-08 09:32

降落即景點 最佳機場樟宜六連霸

2018-05-08 08:54

陸施壓美航空業 美國安會前官員：北京太過分

2018-05-08 08:12

李克強訪印尼 雅萬高鐵加速開工

2018-05-08 01:01

普亭就職俄總統 提名總理續任

2018-05-08 01:01

納吉利誘馬來選民 撕裂族群

2018-05-08 01:01

買票政策滿天飛 不管誰選贏 馬國財政都是滿江紅

2018-05-08 01:01

馬國明大選 92歲馬哈迪奇襲納吉？

2018-05-08 01:01

中日關係回暖？ 陸將放寬日核食進口

2018-05-08 00:14

積極遊說！強生：伊核協議若解決 川普可能贏得和平獎

2018-05-07 23:18

美若選擇退出 伊朗仍會留在伊核協議中

2018-05-07 22:57

馬來西亞大選將至 專家：多年來最不可測

2018-05-07 22:05

俄羅斯總統普亭 再度提名長期盟友麥維德夫為總理

2018-05-07 21:25

普亭宣誓就職 展開第4個總統任期

2018-05-07 18:51

巴基斯坦內政部長遇襲中彈 兇手動機為宗教褻瀆

2018-05-07 18:18
看更多

熱門文章

巴西第一夫人縱身跳湖 因隨扈拒救溺水愛犬

2018-05-08 08:41

美股開盤大漲200點 蘋果再度改寫歷史新高

2018-05-07 22:42

夫妻帶女嬰看球賽 不幸遭壘球擊中腦出血命危

2018-05-08 09:19

三歲男童遭豹叼走啃食 隔日發現剩頭骨

2018-05-08 09:50

影／直擊！夏威夷火山熔岩 片刻間吞噬車輛

2018-05-08 17:10

紐西蘭驚現大天坑 長2座足球場深6層樓

2018-05-07 20:51

對手變牽手！雀巢結盟星巴克 71.5億美元買下全球行銷權

2018-05-08 00:23

一顆喊到600萬 人體器官黑市交易價格它最貴

2018-05-08 10:54

新興幣急貶 形成惡性循環

2018-05-08 00:23

川普提早對伊朗協議表態 美股升勢收斂

2018-05-08 04:30

國際油價衝上三年半高點 漲不停的五個原因

2018-05-08 00:26

自己股價自己救？ 穆斯克砸985萬美元買特斯拉股票

2018-05-08 08:51

鞋癡梅根收藏驚人 鞋櫃一隅就要價82萬元

2018-05-08 15:22

美中貿易續談判 白宮宣布劉鶴下周訪華府

2018-05-08 04:03

陸施壓美航空業 美國安會前官員：北京太過分

2018-05-08 08:12

俄羅斯夜店鎖定世界盃球迷 大玩泳池裸體趴

2018-05-08 13:06

中日關係回暖？ 陸將放寬日核食進口

2018-05-08 00:14

大批中國人湧入 改變緬甸最後王朝「帝都」

2018-05-08 16:39

美眾院軍委會公布NDAA草案 政府禁用華為、中興

2018-05-08 06:15

馬來西亞大選將至 專家：多年來最不可測

2018-05-07 22:05

財產遭法院查封 破產男一怒之下放火燒掉整車家當

2018-05-08 11:59

彭博資訊專欄／該不該增產 頁岩油業者陷兩難

2018-05-08 01:20

馬斯克的太空夢 火箭燃料這關過得了？

2018-05-08 12:13

美13歲少年腦部重傷 家長同意器捐卻現奇蹟

2018-05-08 10:05

川普加入圍剿：勿投「仇華」參選人

2018-05-08 14:15

被稱為川普剋星 紐約檢察總長遭控虐打四女下台

2018-05-08 12:00

馬國明大選 92歲馬哈迪奇襲納吉？

2018-05-08 01:01

影／「現代沙皇」普亭 第四度就任俄國總統

2018-05-08 13:40

Fed主席貨幣政策談話後 美元指數升破93

2018-05-08 17:32

積極遊說！強生：伊核協議若解決 川普可能贏得和平獎

2018-05-07 23:18

宛如大迷宮 驗證北韓廢核恐需逾300專家

2018-05-07 21:09

川普推文：穆勒團隊「憤怒的民主黨人」恐吃官司

2018-05-07 23:33

希拉蕊認同：中國擴張海外銳實力是新全球戰役

2018-05-08 13:55

電腦自動關機！日韓都開啟強制下班政策

2018-05-08 15:30

南韓駐港代表 反駁中國出局說

2018-05-08 12:19

東亞八大創業城 台北上榜

2018-05-08 00:23

納吉利誘馬來選民 撕裂族群

2018-05-08 01:01

美若選擇退出 伊朗仍會留在伊核協議中

2018-05-07 22:57

高通削減成本 傳退出伺服器晶片事業

2018-05-08 08:17

國際油價 衝上三年半高點

2018-05-08 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top