一週內第2起 俄軍機墜敘利亞2駕駛身亡

2018-05-08 16:18 中央社 莫斯科8日綜合外電報導



俄國國防部發布聲明說，俄國一架直升機昨夜在敘利亞墜毀，機上2名駕駛身亡。 歐新社資料照 分享 facebook 俄羅斯媒體報導，俄國國防部發布聲明說，俄國一架直升機昨夜在敘利亞墜毀，機上2名駕駛身亡。

俄媒塔斯社（TASS）引述聲明報導：「俄國一架Ka-52直升機在敘利亞東部地區進行例行飛行時墜毀，2名駕駛身亡。」

聲明指出，這起意外「可能是機械失靈所造成」，搜救團隊已尋獲遺體。

這是俄國軍方一週內在敘利亞發生的第2起致命墜機事故，3日一架戰機在敘利亞一處空軍基地起飛後不久墜毀，2名駕駛罹難。

最新事故使俄軍在敘利亞的死亡人數增至88人。