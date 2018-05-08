德國2列火車相撞 2死多傷

2018-05-08 07:53 中央社 柏林7日綜合外電報導



德國鐵路公司（Deutsche Bahn）表示，兩列火車今晚相撞，造成至少2死多傷。

法新社報導，德鐵網絡營運商表示，一列載客火車和一列貨運火車在南部巴伐利亞邦殷戈城（Ingolstadt）和奧格斯堡（Augsburg）之間相撞。

德鐵發言人告訴德新社（DPA）：「有些人傷得很重，有些人只有輕傷。」

警方表示共14人受傷。

德鐵尚未立即提供更多有關火車相撞可能原因的細節。