親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陳監委好忙！諷扁劇一堆人中槍 王建煊還排不上？

德國2列火車相撞 2死多傷

2018-05-08 07:53中央社 柏林7日綜合外電報導

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）表示，兩列火車今晚相撞，造成至少2死多傷。

法新社報導，德鐵網絡營運商表示，一列載客火車和一列貨運火車在南部巴伐利亞邦殷戈城（Ingolstadt）和奧格斯堡（Augsburg）之間相撞。

德鐵發言人告訴德新社（DPA）：「有些人傷得很重，有些人只有輕傷。」

警方表示共14人受傷。

德鐵尚未立即提供更多有關火車相撞可能原因的細節。

德國
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

馬國明大選 92歲馬哈迪奇襲納吉？

2018-05-08 01:01

納吉利誘馬來選民 撕裂族群

2018-05-08 01:01

積極遊說！強生：伊核協議若解決 川普可能贏得和平獎

2018-05-07 23:18

巴西第一夫人縱身跳湖 因隨扈拒救溺水小犬

2018-05-08 08:41

李克強訪印尼 雅萬高鐵加速開工

2018-05-08 01:01

普亭就職俄總統 提名總理續任

2018-05-08 01:01

買票政策滿天飛 不管誰選贏 馬國財政都是滿江紅

2018-05-08 01:01

美若選擇退出 伊朗仍會留在伊核協議中

2018-05-07 22:57

馬來西亞大選將至 專家：多年來最不可測

2018-05-07 22:05

俄羅斯總統普亭 再度提名長期盟友麥維德夫為總理

2018-05-07 21:25

普亭宣誓就職 展開第4個總統任期

2018-05-07 18:51

巴基斯坦內政部長遇襲中彈 兇手動機為宗教褻瀆

2018-05-07 18:18

歷11年才實現 中日海空聯絡機制「不明示」是否含釣島

2018-05-07 15:09

雷雨冰雹沙塵暴 印度嚴陣以待學校停課

2018-05-07 14:46

馬來西亞後天大選 「雜牌軍」能拉下貪腐總理？

2018-05-07 14:33

英外相抵美 勸川普勿退出伊朗核協定

2018-05-07 14:27

黎巴嫩9年首場國會選舉 投票率僅49.2%

2018-05-07 14:23

李克強訪印尼會佐科威 雅萬高鐵進展成焦點

2018-05-07 14:23

福島縣府決定 繼續委託TOKIO擔任福島食品宣傳大使

2018-05-07 14:20

馬國大選 現任總理納吉選情拉警報

2018-05-07 14:17

影／火山、岩漿肆虐夏威夷 專家：恐持續數個月

2018-05-07 12:46

重返海軍競賽：防堵俄羅斯，美軍重啟「第二艦隊」

2018-05-07 12:41

最後機會？英外相強森抵華府 勸川普勿退出伊朗核協定

2018-05-07 12:16

日落條款惹議 搖搖欲墜的伊朗協議

2018-04-30 14:02
看更多

熱門文章

美股開盤大漲200點 蘋果再度改寫歷史新高

2018-05-07 22:42

賭場算牌不夠看？ 美國「賭神」香港賽馬贏了300億

2018-05-07 09:44

影／8歲小女孩問倒股神 巴菲特：長大後可來上班

2018-05-07 12:42

京都嵐山竹林在哭泣 各國刻字讓日本人心碎一地

2018-05-07 11:07

一絲不掛看展！ 巴黎博物館開放161名裸體民眾參觀

2018-05-06 13:48

美國一名女秘書模仿律師老闆投資 賺到2.7億台幣

2018-05-07 18:09

日本岡山司機奇特罷工法 巴士照開但不收車資

2018-05-07 12:24

川普為何還不公布川金會地點時間？ 專家分析2大原因

2018-05-07 17:31

紐西蘭驚現大天坑 長2座足球場深6層樓

2018-05-07 20:51

影／墓中墓傳說遭推翻 圖坦卡門密室不存在

2018-05-07 12:52

埃及法老圖坦卡門陵墓研究 密室之謎揭曉

2018-05-07 10:56

因公每天被迫看8小時兒虐片 警官向警局求償8百萬

2018-05-07 15:33

川普提早對伊朗協議表態 美股升勢收斂

2018-05-08 04:30

遊輪業成長迅猛：新遊輪造價300億設賽車道

2018-05-07 12:17

歷11年才實現 中日海空聯絡機制「不明示」是否含釣島

2018-05-07 15:09

雀巢砸2136億 與星巴克組全球咖啡聯盟

2018-05-07 16:13

北韓媒體：日若不改惡習一億年也難踏入北韓

2018-05-07 12:37

去哪找300名核武檢查人？技術上北韓去核3大困難

2018-05-07 12:30

發現新粒子 美國UCLA教授王康隆獲獎

2018-05-07 13:54

馬來西亞後天大選 「雜牌軍」能拉下貪腐總理？

2018-05-07 14:33

美中貿易續談判 白宮宣布劉鶴下周訪華府

2018-05-08 04:03

中日關係回暖？ 陸將放寬日核食進口

2018-05-08 00:14

美眾院軍委會公布NDAA草案 政府禁用華為、中興

2018-05-08 06:15

對手變牽手！雀巢結盟星巴克 71.5億美元買下全球行銷權

2018-05-08 00:23

噴發火山離度假區百英哩 夏威夷旅遊局籲遊客免驚

2018-05-07 09:16

國際油價衝上三年半高點 漲不停的五個原因

2018-05-08 00:26

新興幣急貶 形成惡性循環

2018-05-08 00:23

經濟解析／五大因素 帶動國際油價攻上每桶75美元

2018-05-07 16:03

影／火山、岩漿肆虐夏威夷 專家：恐持續數個月

2018-05-07 12:46

積極遊說！強生：伊核協議若解決 川普可能贏得和平獎

2018-05-07 23:18

罷工持續延燒 財政部長警告法國航空恐消失

2018-05-07 11:15

川普推文：穆勒團隊「憤怒的民主黨人」恐吃官司

2018-05-07 23:33

歐洲5國旅客免簽證 越南將延長3年

2018-05-07 12:20

陸施壓美航空業 美國安會前官員：北京太過分

2018-05-08 08:12

馬來西亞大選將至 專家：多年來最不可測

2018-05-07 22:05

美若選擇退出 伊朗仍會留在伊核協議中

2018-05-07 22:57

影／土耳其首都洪災 男子攀引擎蓋連人帶車被沖走

2018-05-07 12:54

馬國明大選 92歲馬哈迪奇襲納吉？

2018-05-08 01:01

彭博資訊專欄／該不該增產 頁岩油業者陷兩難

2018-05-08 01:20

宛如大迷宮 驗證北韓廢核恐需逾300專家

2018-05-07 21:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top