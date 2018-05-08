以國稱巴拉圭使館將遷耶路撒冷 巴態度保留

2018-05-08 02:08 中央社 耶路撒冷7日綜合外電報導



以色列外交部今天表示，繼美國和瓜地馬拉之後，巴拉圭駐以國大使館5月底也將搬遷到耶路撒冷。

以國外交部發言人納順（Emmanuel Nahshon）發表聲明說：「巴拉圭總統卡提斯（Horacio Cartes）計畫本月底前來以色列，為耶路撒冷的大使館主持開幕儀式。」

然而巴拉圭外交部表示，巴國尚未作出這樣的決定。