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李克強訪印尼 雅萬高鐵加速開工

2018-05-08 01:01聯合報 記者汪莉絹／綜合報導

大陸總理李克強（左）七日與印尼總統佐科威（右）拿著今年八月將在雅加達舉行的亞運吉...
大陸總理李克強（左）七日與印尼總統佐科威（右）拿著今年八月將在雅加達舉行的亞運吉祥物玩偶，在印尼總統府合影。 （歐新社）
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正在印尼訪問的大陸總理李克強，昨天與印尼總統佐科威舉行會談。李克強提出包括深化「一帶一路」倡議與印尼「全球海洋支點」構想對接，加強產能合作，推進雅萬高鐵和印尼「區域綜合經濟走廊」合作等四點主張；印尼方面同意加速推進雅萬高鐵項目，確保早日全線開工。

央視報導，李克強昨上午十時卅分抵達印尼總統行宮，佐科威為他舉行簡短的歡迎儀式，隨後兩人共植友誼之樹，並展開雙邊會談。

李克強表示，中國大陸和印尼互為重要近鄰，是擁有廣泛共同利益的天然合作夥伴。今年是中國大陸與印尼建立全面戰略夥伴關係五周年，中方願同印尼方共同努力，推動兩國關係實現更大發展。

李克強提出加強雙邊關係四點主張包括：一、在兩國全面戰略夥伴關係框架下打造雙邊、地區、國際層面全方位合作三個支柱，更好支撐兩國關係發展。二是深化中方「一帶一路」倡議與同印尼「全球海洋支點」構想對接，加強產能合作，推進雅萬高鐵和印尼「區域綜合經濟走廊」兩大標誌性項目合作，實現互利共贏。

三是深化貿易投資合作，擴大印尼棕櫚油、熱帶水果、咖啡等有競爭力的優質產品對中國大陸出口，加強漁業加工合作，鼓勵中國大陸企業擴大對印尼投資。希望印尼方提供更多政策支持和便利。四是夯實兩國關係民意基礎，密切人員往來和互聯互通，加強學術、青年交往，促進文化交流。

李克強強調，中方願與印尼方一道，共同推動中國—東協合作提質升級，與印尼等東協東部增長區四國共同打造「四加一」次區域合作新模式，加快推進「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）談判和東亞經濟共同體建設，促進東亞經濟一體化。

佐科威表示，中國大陸是印尼的戰略夥伴，雙方在經濟、貿易、投資、文化等各領域合作深化，實現互利共贏。印尼願加速推進雅萬高鐵項目，確保早日全線開工。印尼願與中方加強在東協—中國框架下合作以及在國際和地區事務中的溝通協調。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換意見。會談後，兩人共同見證雙方有關合作文件的簽署。

印尼李克強
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