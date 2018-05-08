買票政策滿天飛 不管誰選贏 馬國財政都是滿江紅

2018-05-08 01:01 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／報導



支持馬來西亞前總理馬哈迪的選民，六日晚間在吉隆坡舉行的造勢大會中揮舞旗幟。 （美聯社） 分享 facebook

為爭取在九日國會大選中勝出，馬來西亞朝野都大開支票進行政策買票；執政聯盟承諾增加低收入者現金補貼，反對黨則喊出要削減消費稅。經濟學家表示，無論誰勝選，都會推遲馬國的財政改革。

路透報導，去年馬國經濟成長率達百分之五點九，創三年來最佳表現。馬國大選依法可在八月前舉行，政治分析家認為，這項經濟成長數字，可能是總理納吉將大選提前到五月的原因。

雖然經濟數字亮眼，但生活費用上漲是這次大選主要議題之一，納吉跟他的主要對手前總理馬哈迪都以增加補貼、減稅等承諾因應該議題，有如以政策買票。

國陣承諾擴大發錢，將部分低收入家庭援助款增加近一倍，並免除在國營機構聯邦土地發展局旗下種植棕櫚樹業者的部分債務。

馬哈迪領導的反對派也不遑多讓，誓言取消納吉二○一五年所推出不受歡迎的商品服務稅，並在勝選百日內恢復汽油補貼。

凱投宏觀資深亞洲經濟學家萊瑟在最近發表的研究報告中說：「國陣在競選宣言中宣布的政策大放送，意味著政府不可能達成將二○一八年赤字占GDP比率，從百分之三降至百分之二點八目標。此舉很可能意味著赤字削減將持續至二○二三年。馬哈迪若勝選，將使財政整頓更偏離軌道。」