納吉利誘馬來選民 撕裂族群

2018-05-08 01:01 聯合報 編譯 聯合報 編譯 王麗娟 ／綜合報導



馬來西亞九日舉行大選，首都吉隆坡鬧區隨處可見總理納吉和他所領導「國民陣線」宣傳看板，還有中文訴求華裔選民。 （美聯社） 分享 facebook

此次馬來西亞大選，「國民陣線」的納吉和「希望聯盟」的馬哈迪都極力爭取占登記選民達六成的馬來人選票。納吉以利誘方式大打族群牌，甚至在五月二日還突然宣布加碼，表示執政陣營若獲勝，會在今年提高最低工資，至於提高多寡，端視大選成績而定。

馬來西亞主要三大族裔是馬來人、華裔和印度裔。馬來人原本即是「國民陣線」基礎選民，納吉甚至警告選民，「希望聯盟」若獲勝，將是馬來人「噩夢」，馬來人此刻在社會中享有的「特權」地位，可能遭受威脅。

約翰卡伯特大學的馬來西亞專家威爾許指出，納吉在這次大選非常積極打族群牌，意圖利用馬來社群的欠缺安全感，達到致勝目的。

為能固票，馬國政府四月初即提出為公務員增加人力與提高退休金措施。五月初又說準備撥款給馬來西亞職工總會，讓男僱員有陪產假等，幾乎所有公私營機構的上班族全照顧到。

專家預期，許多馬來人仍會支持國陣，因為馬來人已從現有的制度受惠數十年，包括在擔任公職上享有優先權等額外福利。

納吉一再提醒馬來人，執政聯盟為馬來人的特權和他們信奉的伊斯蘭教提供保障，不受掌握經濟財富的少數族裔華人擠壓。

納吉的主要對手馬哈迪在擔任總理廿二年間讓馬國經濟起飛，一些馬來人因此有意投給他。但納吉說，支持馬哈迪的在野陣營，就是投給華人政黨「行動黨」。

ＢＢＣ報導，納吉的作法可能更加撕裂族群。二○一三年大選，幾乎所有華人都將選票投給反對陣營，也是所謂的「華人海嘯」，這次大選主要爭奪對象變成馬來選民。

馬哈迪也想掀起「馬來海嘯」，號召馬來選民把選票投給反對陣營。馬哈迪本人是馬國一九九○年代經濟奇蹟的推手，對馬來人有利的政府工作與教育機會政策也出自他的手，他可能為「希望聯盟」贏得不少馬來人選票，這是反對陣營與馬哈迪結盟主因。