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馬國明大選 92歲馬哈迪奇襲納吉？

2018-05-08 01:01聯合報 編譯王麗娟季晶晶／綜合報導

馬來西亞九日將舉行國會大選，由現任總理納吉（左）對決前總理馬哈迪（右）。 （路透...
馬來西亞九日將舉行國會大選，由現任總理納吉（左）對決前總理馬哈迪（右）。 （路透）
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馬來西亞九日將舉行獨立以來的第十四次大選，民調顯示現任總理納吉可望勝選，但選情比預期緊繃。納吉冀望他對選民的承諾和馬國經濟穩定成長，可協助他贏得連任，來勢洶洶的挑戰者馬哈迪則端出民粹措施，誓言取消納吉推出的消費稅，重新提供燃料補貼與勾銷農民債務。

馬國這次大選，納吉為首的執政聯盟「國民陣線」將面臨反對陣營「希望聯盟」的挑戰。「希望聯盟」由公正黨、行動黨、土著團結黨和誠信黨四黨組成。馬哈迪所領導的「希望聯盟」，於選戰後期對納吉構成前所未見的挑戰。

馬來西亞獨立六十一年來一直由「國民陣線」執政，但國陣在二○一三年大選中首度寫下普選票票數輸給在野陣營的紀錄，靠著對其有利的選制和選區劃分，才在兩百廿二席的國會中拿下過半數的一百卅三席。CNN說，如果國陣贏得的議席不如上屆，即使勝選，納吉的領導地位也會面臨黨內挑戰，萬一選輸了，納吉不但總理大位不保，還可能被迫退出政壇。

納吉歷經貪腐醜聞和油價重挫影響馬國原油輸出收入，依舊屹立不倒，現在寄望經濟回溫和反對黨不夠團結，能拉升國陣選情。但選民不滿生活成本攀升，成為選戰的一項主要議題。納吉政府選前透過發放現金、減稅和分配平價住宅，希望緩解民怨。

一般看好六十四歲的納吉會當選連任。全球最大的政治風險諮詢公司「歐亞集團」表示，儘管反對陣營聲勢看漲，但很難演出逆襲。該集團認為「希望聯盟」的勝選機率僅百分之十五。

反對陣營本身是相當戲劇性的組合。馬哈迪已年高九十二歲，曾鐵腕統治馬國廿二年，他曾是納吉的政治啟蒙導師，在納吉涉及國家主權財富基金「一馬發展公司」洗錢疑雲後與他反目，並退出納吉領導的巫統黨，成為「土著團結黨」主席。更令外界跌破眼鏡的是，馬哈迪去年和七十歲的前副總理安華化解仇怨 ，同意結盟共抗納吉。

馬哈迪一九九八年擔任總理時，以貪腐和肛交等罪名，革除安華副總理職務，將他逮捕監禁。安華二○一五年再度因肛交罪名入獄，當時的總理是納吉。安華的支持者對他和馬哈迪結盟頗為不滿，但安華的妻子、「公正黨」主席旺阿茲沙和安華的國會議員女兒，都認為擊敗納吉的國陣更重要。

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