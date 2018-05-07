大馬選戰白熱化 納吉、馬哈地8日晚同時直播

2018-05-07 23:31 中央社 吉隆坡7日專電



馬來西亞五年一度的全國大選將在9日舉行，朝野競爭白熱化，首相納吉與在野黨精神領袖馬哈地不約而同選在明晚同一時間演講直播，希望能成功拉攏更多中間選民。

馬來西亞於4月7日解散國會後，為第14屆全國選舉拉開序幕，並定於5月9日投票。

看守政府的第六任首相納吉（Najib Razak）尋求三度連任，但面臨前所未有的嚴峻挑戰。由於他從2015年起身陷一個馬來西亞發展公司（1MDB）的洗錢醜聞，並遭第四任首相馬哈地（Mahathir bin Mohamad）猛烈抨擊，後者之後甚至退出執政黨，加入在野黨聯盟「希望聯盟」，以期能將納吉拉下馬。

另外，這次選舉從提名日到投票日只有短短11天，比五年前的選舉少了15天，使64歲的納吉在競選時也毫無優勢，因此他將在明天晚上10時直播第14屆全國大選前的演講，希望透過電視台直播，讓全國人民都能聽見他的政見。

巧合的是，92歲的馬哈地更早之前就宣布，將於8日晚上10時，在他競選的選區蘭卡威（Langkawi）發表演講，並透過臉書（Facebook）同步直播來爭取選票。

馬哈地從1981年到2003年擔任首相，長達22年，是馬來西亞任期最長的首相，曾將大馬從第三世界國家提升至新興發展國家。

如果他成功率領在野黨擊敗執政黨國陣聯盟，不僅創下自從馬來西亞1957年獨立後，首次出現政黨輪替的紀錄，也讓他可望二度擔任首相，改寫馬來西亞同一人二度擔任首相的紀錄。