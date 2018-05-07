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憂情勢升高 英法德籲川普勿棄伊朗核協議

2018-05-07 23:15中央社 柏林7日綜合外電報導

美國決定伊朗核協議命運的關鍵日期即將到來，英國、法國及德國今天提出最後呼籲，請美國總統川普勿放棄這項協議，並警告廢除這項協議將使中東情勢「升高」。

法新社報導，美國將在5月12日前決定是否退出伊朗核協議，而川普之前揚言，除非簽署這項協議的歐洲盟友「解決其中的嚴重缺陷」，否則美國將退出這項2015年達成的協議，並重新對伊朗祭出制裁。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）警告，伊朗核協議如果崩盤，可能會使中東地區的情勢「升高」。他也強調，華盛頓當局的主要歐洲盟國仍堅信，挽救核協議可「讓世界更為安全」。

正在柏林訪問的法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）則表示，伊朗核協議是「阻止伊朗取得核武的正確方式」，且「讓我們無須面臨核擴散」。

英國外交大臣強生（Boris Johnson）今天將在華府與美國政府官員會晤，他警告：「在這個微妙的時刻，退出核協議並解除協議對伊朗施加的限制，將是個錯誤。」

強生在「紐約時報」撰文寫道：「現在這些手銬已經銬上，我看不出卸除手銬可能有好處。」

他認為，「每種可行的替代方案都更為糟糕」，「最明智的做法是改良手銬，而非將之破壞」。

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