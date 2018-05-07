俄羅斯總統普亭 再度提名長期盟友麥維德夫為總理

2018-05-07 21:25 中央社 莫斯科7日綜合外電報導



俄羅斯總統普亭。美聯社 分享 facebook

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天在宣誓就職，展開第4個總統任期後，再度提名即將卸任的總理麥維德夫（DmitryMedvedev）為總理。麥維德夫是普亭的長期盟友。

克里姆林宮在聲明中說，普亭要求國會下院國家院（State Duma）通過這項任命案。

麥維德夫自2012年以來一直擔任總理，稍早已依照程序和內閣一起總辭。他的新任期仍需國家院批准。