親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會影響
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

宏達電Google銀彈進補 首季每股大賺25.7元

捷運站比中指辱罵台灣人 外籍男和解不成被告送辦

英國外相紐時撰文 籲川普勿退伊朗核協議

2018-05-07 20:07中央社 華盛頓7日綜合外電報導

英國外交大臣強生。 美聯社
英國外交大臣強生。 美聯社
分享

美國決定伊朗核協議命運的關鍵日期將至，「紐約時報」刊出由英國外相強生署名專文，呼籲美國總統川普勿放棄伊朗核協議。強生在文中說，協議雖不完美，但沒有更好替代選項。

英國外交大臣強生（Boris Johnson）今天將在華府與美國政府官員會晤。

美國將在5月12日前決定是否退出伊朗核協議，而川普之前揚言將決定退出，要求歐洲盟友「解決其中的嚴重缺陷」，否則他將重新對伊朗祭出制裁。

伊朗核協議由伊朗、英國、中國、法國、德國、俄羅斯及美國於2015年簽訂，當時美國總統是歐巴馬。

根據這項協議，國際解除對伊朗的制裁，換取伊朗承諾不尋求製造核子彈。伊朗表示，儘管遵守這項協議，卻未獲得回報。

強生在文章中寫道：「在這個微妙的時刻，退出核協議並解除協議對伊朗施加的限制，將是個錯誤。」

美聯社報導，英國駐美國大使達洛許（KimDarroch）昨天表示，英國認為仍有可能及時化解川普對伊朗核協議的疑慮，並阻止美國退出這項協議。

達洛許說，對於如何處理這項國際協議未包含的議題，如伊朗彈道飛彈計畫及介入中東衝突等，英國有些想法。

川普也反對協議中允許伊朗於2025年後重啟部分核計畫的日落條款。

伊朗英國
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

巴基斯坦內政部長遇襲中彈 兇手動機為宗教褻瀆

2018-05-07 18:18

川普為何還不公布川金會地點時間？ 專家分析2大原因

2018-05-07 17:31

歷11年才實現 中日海空聯絡機制「不明示」是否含釣島

2018-05-07 15:09

去哪找300名核武檢查人？技術上北韓去核3大困難

2018-05-07 12:30

重返海軍競賽：防堵俄羅斯，美軍重啟「第二艦隊」

2018-05-07 12:41

巴基斯坦內政部長遭槍擊受傷 疑似暗殺未遂

2018-05-06 23:26

馬國大選 就業加薪成主戰場

2018-05-07 00:44

批美阻止軍售 杜特蒂：中國會保護菲律賓

2018-05-07 00:42

普亭宣誓就職 展開第4個總統任期

2018-05-07 18:51

野生無尾熊剩4萬隻 澳洲砸十億保育

2018-05-07 14:46

雷雨冰雹沙塵暴 印度嚴陣以待學校停課

2018-05-07 14:46

馬來西亞後天大選 「雜牌軍」能拉下貪腐總理？

2018-05-07 14:33

拜耳延緩瘧蚊抗藥性 盼2040年根絕瘧疾

2018-05-07 14:31

英外相抵美 勸川普勿退出伊朗核協定

2018-05-07 14:27

黎巴嫩9年首場國會選舉 投票率僅49.2%

2018-05-07 14:23

李克強訪印尼會佐科威 雅萬高鐵進展成焦點

2018-05-07 14:23

福島縣府決定 繼續委託TOKIO擔任福島食品宣傳大使

2018-05-07 14:20

馬國大選 現任總理納吉選情拉警報

2018-05-07 14:17

梅根馬克爾婚後頭號任務 學習王室禮儀

2018-05-07 13:41

影／火山、岩漿肆虐夏威夷 專家：恐持續數個月

2018-05-07 12:46

北韓媒體：日若不改惡習一億年也難踏入北韓

2018-05-07 12:37

最後機會？英外相強森抵華府 勸川普勿退出伊朗核協定

2018-05-07 12:16

臉書爆個資遭竊 四分之三用戶仍不離不棄

2018-05-07 09:17

杜特蒂：貪官應主動辭職 不是等著被拔

2018-05-06 21:50

極權主義代名詞 「歐威爾式」廣為使用

2018-05-06 21:36

為求退出伊朗核協議 川普團隊遭爆耍奧步

2018-05-06 21:31

美國若禁止軍售 土耳其揚言報復

2018-05-06 20:30

川普擁槍提巴黎恐攻 法國要求尊重罹難者

2018-05-06 20:20

北韓拚經濟先找電 傳當局下令檢查荒廢逾十年核反應爐

2018-05-06 17:51

巴基斯坦兩煤礦氣爆 共23死11傷

2018-05-06 17:42

日落條款惹議 搖搖欲墜的伊朗協議

2018-04-30 14:02
看更多

熱門文章

霍金遺作 暗示有平行宇宙

2018-05-06 22:51

賭場算牌不夠看？ 美國「賭神」香港賽馬贏了300億

2018-05-07 09:44

宛如末日！ 美原民保留地驚現191匹野馬橫屍遍野

2018-05-07 08:41

影／8歲小女孩問倒股神 巴菲特：長大後可來上班

2018-05-07 12:42

京都嵐山竹林在哭泣 各國刻字讓日本人心碎一地

2018-05-07 11:07

川金會走調？北韓批美施壓 無助去核

2018-05-07 00:42

觀察站／白宮打台灣牌護美企 中美貿易談判衍生劇

2018-05-07 00:45

金正恩胞妹 南北韓終戰大功臣

2018-05-07 00:44

CIA局長被提名人哈斯柏 要求撤銷提名

2018-05-07 04:12

批美阻止軍售 杜特蒂：中國會保護菲律賓

2018-05-07 00:42

夏威夷火山岩漿 噴射70公尺高

2018-05-07 08:22

日本岡山司機奇特罷工法 巴士照開但不收車資

2018-05-07 12:24

摃上川普分身 豔星暴風女：你辭職了斷

2018-05-06 22:48

美國一名女秘書模仿律師老闆投資 賺到2.7億台幣

2018-05-07 18:09

持續創紀錄 美國男子吃下第3萬個大麥克

2018-05-06 23:46

紐西蘭總理新挑戰…當媽媽

2018-05-07 00:44

巴菲特坦承看走眼Google、亞馬遜

2018-05-06 23:27

影／墓中墓傳說遭推翻 圖坦卡門密室不存在

2018-05-07 12:52

白宮痛批陸施壓美民航犯「歐威爾式謬論」 府：感謝

2018-05-06 23:56

貿易開戰？ 反制陸 美國航協還有下一步

2018-05-07 00:23

沙國公主諾拉 時尚新教主

2018-05-07 00:44

埃及法老圖坦卡門陵墓研究 密室之謎揭曉

2018-05-07 10:56

歷11年才實現 中日海空聯絡機制「不明示」是否含釣島

2018-05-07 15:09

遊輪業成長迅猛：新遊輪造價300億設賽車道

2018-05-07 12:17

美伊可能衝突 拉升油價

2018-05-06 23:34

為求退出伊朗核協議 川普團隊遭爆耍奧步

2018-05-06 21:31

去哪找300名核武檢查人？技術上北韓去核3大困難

2018-05-07 12:30

極權主義代名詞 「歐威爾式」廣為使用

2018-05-06 21:36

雀巢砸2136億 與星巴克組全球咖啡聯盟

2018-05-07 16:13

川普為何還不公布川金會地點時間？ 專家分析2大原因

2018-05-07 17:31

美國若禁止軍售 土耳其揚言報復

2018-05-06 20:30

美元急升 已使新興市場投資人一身冷汗

2018-05-06 23:32

北韓媒體：日若不改惡習一億年也難踏入北韓

2018-05-07 12:37

因公每天被迫看8小時兒虐片 警官向警局求償8百萬

2018-05-07 15:33

杜特蒂：貪官應主動辭職 不是等著被拔

2018-05-06 21:50

噴發火山離度假區百英哩 夏威夷旅遊局籲遊客免驚

2018-05-07 09:16

美伊風波 油市現審慎訊號

2018-05-07 00:32

「護城河」之爭...巴菲特槓上穆斯克

2018-05-07 00:44

馬來西亞後天大選 「雜牌軍」能拉下貪腐總理？

2018-05-07 14:33

巴基斯坦內政部長遭槍擊受傷 疑似暗殺未遂

2018-05-06 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top