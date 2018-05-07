英國外相紐時撰文 籲川普勿退伊朗核協議

2018-05-07 20:07 中央社 華盛頓7日綜合外電報導



英國外交大臣強生。 美聯社 分享 facebook

美國決定伊朗核協議命運的關鍵日期將至，「紐約時報」刊出由英國外相強生署名專文，呼籲美國總統川普勿放棄伊朗核協議。強生在文中說，協議雖不完美，但沒有更好替代選項。

英國外交大臣強生（Boris Johnson）今天將在華府與美國政府官員會晤。

美國將在5月12日前決定是否退出伊朗核協議，而川普之前揚言將決定退出，要求歐洲盟友「解決其中的嚴重缺陷」，否則他將重新對伊朗祭出制裁。

伊朗核協議由伊朗、英國、中國、法國、德國、俄羅斯及美國於2015年簽訂，當時美國總統是歐巴馬。

根據這項協議，國際解除對伊朗的制裁，換取伊朗承諾不尋求製造核子彈。伊朗表示，儘管遵守這項協議，卻未獲得回報。

強生在文章中寫道：「在這個微妙的時刻，退出核協議並解除協議對伊朗施加的限制，將是個錯誤。」

美聯社報導，英國駐美國大使達洛許（KimDarroch）昨天表示，英國認為仍有可能及時化解川普對伊朗核協議的疑慮，並阻止美國退出這項協議。

達洛許說，對於如何處理這項國際協議未包含的議題，如伊朗彈道飛彈計畫及介入中東衝突等，英國有些想法。

川普也反對協議中允許伊朗於2025年後重啟部分核計畫的日落條款。